Пуликовский сказал свое слово

Как сообщила пресс-служба "Ростехнадзора", глава этого ведомства Константин ПУЛИКОВСКИЙ сообщил, что "в настоящее время подписано отрицательное заключение на материалы "ТЭО (проект) трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Первый пусковой комплекс. Морской перегрузочный комплекс нефти "Перевозная".

Рассмотрев выводы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, "Ростехнадзор" пришел к заключению, что они не соответствуют требованиям федерального закона "Об экологической экспертизе", поскольку содержат нечеткие формулировки и определения, а также недостаточно обоснованы. Там отсутствует оценка допустимости воздействия и возможности реализации проектных решений в целом по объекту экспертизы. Также экспертной комиссией не в полной мере выполнено техническое задание на проведение государственной экологической экспертизы, недостаточно изучены дополнительные материалы, поступившие от заказчика проекта по запросу экспертной комиссии.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору издала приказы, которые устанавливают несоответствие материалов "ТЭО (проект) трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Первый пусковой комплекс" экологическим требованиям и определяют необходимость их доработки, а также приказы о продлении работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов сроком на 30 дней и введении в ее состав дополнительных экспертов.

Из 14 экспертов, входящих в состав экспертной комиссии материалов "ТЭО (проект) трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Первый пусковой комплекс", трое ученых дали положительное заключение. Это представители дальневосточного региона: доктор технических наук, профессор, заместитель директора по науке ДальНИИГиМ ГОЛОВИН, доктор технических наук, директор института нефти и газа ДВГТУ ГУЛЬКОВ и доктор биологических наук, ведущий сотрудник Института географии ДВО РАН ПАНИЧЕВ.

"Руководитель Ростехнадзора, сам дальневосточник, удивлен позицией земляков", - констатировала пресс-служба "Ростехнадзора".