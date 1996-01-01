Пост главы Кавалеровского района: на дистанции - трое

Кавалеровский муниципальный избирком закончил процесс регистрации кандидатов на пост главы района. Вопреки ожиданиям, на дистанции оказалось не 5, а только 3 кандидатов.

Это технический руководитель Северного района филиала ОАО "Дальэнерго" Сергей ЗАЙЦЕВ, нынешний мэр Сергей ПЛЕВАКО и заместитель Кавалеровского централизованного узла электрической связи Андрей КАЗДОРФ, которого выдвинула партия "Единая Россия". Еще один соискатель, зампред Торгово-промышленной палаты Сергей ГАВРИКОВ, отказался участвовать в избирательном марафоне, а Александр РОВКОВСКИЙ собрал недостаточное количество подписей избирателей.