Сельское хозяйство под опекой Виктора Ишаева

В целях мобилизации внутренних резервов и возможностей аграрного сектора губернатор Виктор ИШАЕВ подписал постановление "О прогнозе развития сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае на 2006 год".

Согласно данному документу главам городских округов и муниципальных районов края, руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности предложено в месячный срок разработать мероприятия по повышению эффективности использования имеющегося потенциала, внедрению интенсивных технологий в растениеводстве и животноводстве, улучшению селекционной и племенной работы, укреплению кормовой базы в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота и птицы.