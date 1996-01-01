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Виктор Ишаев опекает семинарию...
Губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возглавил только что созданный попечительский совет по строительству здания учреждения высшего профессионального религиозного образования РПЦ Московского Патриархата - Хабаровской духовной семинарии.
Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-центре правительства Хабаровского края, в состав совета вошли архиепископ Хабаровский и Приамурский МАРК, президент ОАО "Далькомбанк" Андрей ШЛЯХОВОЙ, председатель совета директоров компании "Русский Уголь" Вадим ВАРШАВСКИЙ, президент акционерного коммерческого банка регионального развития Сергей ГРЕБЕНЮК, генеральный директор ОАО "Хабаровскэнерго" Валерий ЛЕВИТ, генеральный директор ЗАО "Артель старателей "Амур" Виктор ЛОПАТЮК и другие.
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