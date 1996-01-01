Резануть по-живому

Не успели ванинцы вздохнуть после необоснованного повышения налога на имущество физических лиц (конфликт этот даже привлек внимание полпреда президента в ДВФО Камиля ИСХАКОВА), как на побережье Татарского пролива разразился новый скандал. Гендиректор ОАО "Ванинский морской торговый порт" Аполлон ШЕНГЕЛИЯ активно протестует против нового почтового названия своего предприятия - "порт Ванино-Мучке, межселенная территория Ванинского муниципального района"...

Такое название дал порту глава администрации Ванинского района Богдан МУСЯНОВИЧ в своем распоряжении № 769р "О присвоении почтового адреса в границах межселенной территории" от 30 декабря. Само распоряжение базируется на решении совета депутатов районного собрания "Об утверждении границ поселений Ванинского муниципального района", по которому поселок Ванино оказался разделен на городское поселение "Рабочий поселок Ванино" и "межселенную территорию".

На распоряжение главы района (по идее и по закону, вообще-то, должно быть постановление) почти мгновенно отреагировали "выселенцы". Шенгелия, не скрывая эмоций, сказал: "Спросите жителей Ванино, согласны ли они, чтобы их поселок лишился выхода к морю и потерял статус портового поселка?!" - и написал жалобу в прокуратуру Хабаровского края и полпреду Исхакову. Другие директора разделение поселка назвали просто - чиновничьим беспределом. Ведь теперь прежнего адреса лишатся почти 30 предприятий, попавших в зону "межселенной территории", а также воинская часть и целая улица Железнодорожная. Перерегистрация и смена почтовых адресов - это не только дополнительные и непредусмотренные финансовые траты предприятий. В случае с Ванинским морским торговым портом - это еще и потеря уникального названия, известного без преувеличения всей России...

Логика - сильная штука

Подписав скандальное распоряжение, Богдан Мусянович отбыл в отпуск. Сей факт, кстати, косвенно подтверждает мысль о том, что глава района предвидел резкую реакцию, а значит, знал, на что шел. Но комментарий взять у него сейчас невозможно, и поэтому жители Ванино стали наперебой предлагать свои версии происшедшего. На поверхности следующая версия. После отделения порта от поселка налоги предприятий, попавших в "межселенную территорию", идут напрямик в район, что Мусяновичу как главе района выгодно.

Согласно другой версии, которую формулируют представители ванинского бизнес-сообщества, главная цель территориального дележа - не налоги, а прилегающие к морю земли порта - лакомый кусок для инвесторов настоящих и будущих. Но депутат Законодательной думы Хабаровского края Александр ПЕТРОВ уверен, что обе версии не выдерживают критики. "Все бюджеты сверстаны и утверждены, и поэтому, если где-то что-то в район прибудет, то столько же и убудет, - считает депутат. - А со следующего года будет определен и закреплен статус портовых земель, и, скорее всего, они станут федеральными. Так что не только Ванино или Ванинский район, эти налоги потеряет и Хабаровский край".

Словом, дело ясное, что дело темное: логики в распоряжении Мусяновича, по словам Петрова, вроде бы нет, ан оно подписано! Однако на то, что логика все же была, указывает тот факт, что Богдан Мусянович решил к отделенному от поселка порту Ванино присоединить строящийся порт Мучке (еще один лакомый кусок). Отошло от поселка Ванино и высоколиквидное ЗАО "Трансбункер" - поставщик ГСМ для всего побережья. Даже построенный в Ванино рынок тоже оказался за пределами поселка. Да что там рынок, почти вся налогооблагаемая база "ушла" из Ванино!

И администрация поселка осталась "на бобах". Она и так была в роли бедного родственника у районной администрации: сразу после избрания мэр Ванино Михаил ГУБАЙДУЛИН не только не имел своего "угла", он просто не знал, как в отсутствие финансов осуществлять 27 полномочий, определенных федеральным законом №131.

Подобная ситуация и в поселке Октябрьский, к которому с другой стороны бухты прилегает Ванинский морской порт. Мэр Октябрьского Ольга СЕМЕНОВА рассказала, что в поселке после потери паромной переправы "Материк - Сахалин" и третьего погрузрайона собирают менее 2 млн руб. налогов в год, а только на одно благоустройство, полномочия по которому никому не передашь, требуются все 5 млн руб.

Значит, все-таки есть логика в распоряжении Мусяновича?

Слона-то мы и проглядели...

Вы удивитесь, но очередной конфликт на побережье Татарского пролива - всего лишь следствие процессов двухгодичной давности. Ведь распоряжение Мусяновича базируется на решении совета депутатов районного собрания о разделении поселка Ванино на городское поселение "Рабочий поселок Ванино" и "межселенную территорию" от... марта 2004 года.

В июне 2004 года Законодательная дума Хабаровского края утвердила уставы всех муниципальных районов и поселений, оставив практически без изменений представленные проекты документов. В ворохе бумаг не заметили краевые депутаты "мину" замедленного действия - изменение границ двух рабочих поселков Ванинского района.

И когда в апреле 2005 отгремели выборные баталии и мэрам были вручены удостоверения, они узнали, что границы их поселков, оказывается, были "урезаны". А ссориться с Мусяновичем они то ли не захотели, то ли просто не читали федеральный закон № 131, гласящий: границы поселений неделимы! "Да, вкралась ошибка, -согласен краевой депутат Александр Петров, - но она будет исправлена".

Интересно, что ошибку эту за столь долгое время никто не разглядел. И это несмотря на то, что глава бюджетного комитета краевой думы прошлого созыва Александр Громов предупреждал, что при формировании бюджетов и их исполнении в некоторых райцентрах могут возникнуть элементы "двоевластия".

А ведь и губернатор края Виктор ИШАЕВ заранее предупреждал ретивых хозяйственников и народных избранников, что "работа по переустройству власти в Хабаровском крае заключается не в том, чтобы делить и проедать деньги, а в том, чтобы не нарушить экономическую стабильность, осмысленно создавать механизмы по поэтапному переходу к местному самоуправлению". Выходит, слова губернатора не до всех дошли?

Сейчас, конечно, действие распоряжения Мусяновича будет приостановлено, а по возвращении его из отпуска - скорее всего, отменено. Отменят и незаконное решение районных депутатов. А Краевая Законодательная дума, по словам Александра Петрова, уже готовит законопроект, вносящий изменения в закон Хабаровского края "О наделении райцентров статусом и установлении их границ".

Рву на груди последнюю "Армани"...

Но самое интересное в этой истории даже не то, что все, как говорится, министерства и ведомства, ответственные за соблюдение законности на территории края и проведение реформы самоуправления, ситуацию эту "проглядели". Гораздо интереснее другое: сейчас, естественно, "злым гением", раскопавшим в 131-ФЗ норму, позволяющую в обход закона наполнить межселенную территорию района финансовым смыслом, становится глава Ванинского района Богдан Мусянович. А гендиректор ОАО "Ванинский морской порт" Аполлон Шенгелия, получается, - "весь в белом". Ведь это он, "защитник обездоленных ванинцев", первым поднял шум, в результате чего обнаружилось беззаконие.

На деле оказывается, что о разделении Ванино районными депутатами гендиректор Шенгелия знал почти два года назад. Кстати, тогда депутаты на одном из заседаний районного собрания, по словам его председателя Николая ОЖАРОВСКОГО, очень остро обсуждали предложение администрации Ванинского района о разделении поселков. Но когда дело дошло до принятия решения, никто из них не захотел идти против главы района.

А сам Шенгелия начал активно протестовать сейчас, и только после того, как выяснилось, что в связи с этим "скандальным" распоряжением Мусяновича ему придется переписывать множество документов и что под угрозой срыва находятся международные договоры на перевалку грузов через Ванинский порт...