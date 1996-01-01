Полпред считает, что региону нужны энергодотации

Правительство РФ должно предоставить Дальнему Востоку дотации в размере 3 млрд руб. для выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими показателями.

Об этом заявил полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ во время посещения Зейской гидроэлектростанции, где он провел совещание по вопросам развития энергетической отрасли Дальнего Востока, сообщил пресс-секретарь полпреда Евгений АНОШИН. Как считает К. Исхаков, "тариф должен быть примерно одинаков как на Дальнем Востоке, так и во всей России". "Мы это должны сделать для того, чтобы ожило производство на Дальнем Востоке", - сказал К. Исхаков. Пока, отметил он, товар, выпускаемый в регионе, неконкурентоспособен товарам, произведенным в ругих регионах России или за рубежом". По информации полпреда, тариф на тепловую энергию на Дальнем Востоке в 1,7 раза выше, чем в среднем по России, а тариф на электрическую энергию - в 2,2 раза.