Анатомия преемника

Каждое новое "программное" выступление или решение Владимира ПУТИНА вносит еще большую неопределенность в и без того изрядно мучающую одну восьмую часть суши "проблему 2008 года". Эта устойчивая закономерность обозначилась вот уже год как, и последняя пресс-конференция президента исключением не стала.

В принципе, все логично. То, что в выяснении судьбоносного вопроса никак нельзя, по крайне мере до определенного момента, полагаться на публичные заявления - вещь очевидная. Правы и те, кто говорит о сегодняшней преждевременности прогнозов и выбора преемника. В конце концов, в начале 1998 года, когда до выборов Путина оставалось еще два с лишним года, страна только-только начинала расставаться с иллюзией о "наследнике ЕЛЬЦИНА" вице-премьере НЕМЦОВЕ, а правительство КИРИЕНКО было еще нашим общим будущим. Тем не менее суть дела в том, что при всей эфемерности нынешних гаданий на март 2008 года остается не до конца выясненным ключевой вопрос: что из себя представляет "сценарий преемника" не на уровне персоналий, а в главном - на уровне технологии передачи власти.

Не претендуя на "прорисовку деталей", попробуем обозначить общий смысл технологии и ее ключевые моменты, которые, конечно, по ситуации могут немного меняться местами или даже реализовываться параллельно.

Пункт первый. Преемнику необходимо постепенно передать контроль над силовыми структурами, что, учитывая значимость соответствующих "технологий управления" в современной российской политике, имеет принципиальное значение. Владимир Путин в свое время обошел многих иных кандидатов в преемники именно за счет наилучших стартовых возможностей в соответствующих вопросах.

Ощущение возможного преемничества Сергея ИВАНОВА возникло пару месяцев назад именно из-за того, что, став вице-премьером, министр обороны мог бы превратиться в главного силовика. Однако этого не произошло.

Иных намеков на то, что Владимир Путин хоть с кем-то поделится контролем над силовыми структурами, пока не наблюдается. А может быть, не возникнет и в будущем. Тем не менее в ближайший год любые перестановки в силовых ведомствах, включая Генпрокуратуру и Минюст, могут иметь существенное значение.

Пункт второй. Преемнику необходимо постепенно уступить инициативу в формулировании и реализации "национальной повестки дня" для элиты и для народа. Для Владимира Путина в свое время моментом истины и временем подобного приобретения стратегической политической инициативы стала прежде всего "вторая чеченская война". Здесь опять же пару месяцев назад возникло ощущение возможного преемничества Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Казалось, что после перехода под его контроль системы национальных проектов тенденция обозначена достаточно четко. Однако, по состоянию на сегодня, нацпроекты стремительно превращаются в правительственную рутину, а стратегией развития страны де-факто стала новая путинская доктрина "энергетической сверхдержавы". По крайней мере, до конца 2006 года (т. е. до окончания председательства России в "восьмерке") особых изменений по данному направлению произойти не должно.

Пункт третий. Преемнику необходимо передать ресурс поддержки региональных элит, что при нашем каком-никаком, но федерализме является одним из главных факторов устойчивости или неустойчивости политического режима. В политическом восхождении Владимира Путина "проблема регионов" была одной из ключевых. Судьба 2000 года решалась не в последнюю очередь в противостоянии различных регионально-федеральных элитных коалиций, а "Единство" в 1999 году создавалось не столько как партийное объединение, сколько как инфраструктура региональной поддержки Путина в противостоянии с блоком "Отечество - Вся Россия".

Сегодня, после всех региональных реформ и перехода к назначаемости губернаторов (что само по себе для Кремля во многом результат и фантомная боль 1999 года), вопрос обеспечения региональной поддержки преемника менее критичен. Однако его решение все равно необходимо, по крайней мере на уровне ключевых, крупнейших, электорально и экономически наиболее мощных регионов.

Пока никаких особых признаков "персональной унии" губернаторов-тяжеловесов с кем-нибудь, кроме действующего президента, не наблюдается.

Наконец, пункт четвертый. Традиционно принимаемый за главный вопрос делегирования преемнику административно-электорального ресурса. Тут более или менее все известно. Должность главы правительства как была, так и остается наиболее очевидной площадкой превращения преемника в административно-политического тяжеловеса. В случае с Путиным, правда, сценарий предусматривал еще и роль и. о. президента. Но в преддверии 2008 года для этого не будет ни политической возможности, ни политической необходимости.

Что до ресурса электорального, то неверно думать, что в свое время Борис Ельцин не передавал Владимиру Путину никакого электорального ресурса. Передавал - свой антирейтинг.

Задача была в том, чтобы минус превратить в плюс, что в целом и удалось. Сегодня, конечно, ситуация намного сложнее, поскольку "электоральная отстройка" любого преемника от образа Путина, его политики и его рейтинга - это едва ли не главная проблема выборов 2008 года. Как она будет решаться - мы сейчас не обсуждаем. Технологически важно то, что с учетом структуры отечественного электорального цикла -парламентские выборы как праймериз президентских - преемник должен быть пусть и не формальным, но, в любом случае, теневым лидером партии-победительницы (или коалиции "кремлевских партий") на выборах 2007 года.

Конечно, в обеспечении операции "Преемник" есть и иные важные задачи, однако они уже в меньшей степени относятся к категории политических и носят преимущественно функциональный, управленческий характер. Это касается даже обеспечения преемнику поддержки бизнеса и СМИ, учитывая нынешний уровень отношений власти и бизнеса, а также контроля за информационными потоками. Что же до отношений между различными отрядами "госкапиталистических корпораций", то они, конечно, являются важнейшей темой выборов преемника. Но здесь практически нет сомнений в том, что оператором и гарантом соответствующего внутриэлитного "пакта" после 2008 года в любом случае останется Владимир Путин.

Однако тут-то и возникает вопрос, а будут ли осуществляться в действительности в ближайший год и все остальные линии технологии передачи власти преемнику. На сегодняшний день, пожалуй, ничего подобного не происходит. Возможно, что и не произойдет. И как сегодня прогнозируют многие, ныне действующий глава государства после марта 2008 года так и останется, пусть и неформально, главным человеком в стране.