Чужое Приморье

Население Приморья медленно, но верно вытесняется "лицами китайской национальности". Столь неутешительные выводы напрашиваются из последних отчетов миграционных служб и силовых структур.

Впрочем, насчет медлительности миграционных процессов, это мы, пожалуй, приукрасили действительность. На самом деле темпы сокращения коренного населения Дальнего Востока в 4 раза выше, чем в целом по стране. За последние десять лет количество дальневосточников сократилось на 11%, и есть все основания предполагать, что эта тенденция не изменится, как минимум, до 2010 г.

При таких видах на будущее в Приморье, например, через четыре года отрицательное миграционное сальдо может составить 116 тыс. человек. Если учесть, что речь идет, прежде всего, о трудоспособном населении, уезжающем в более благополучные западные регионы страны, становится понятно, что национальные задачи по удвоению ВВП, озвученные президентом, на Дальнем Востоке придется решать силами другого государства. Проживая в непосредственной близости от перенаселенного Китая, несложно догадаться - какого именно.

Правительственные структуры КНР такая перспектива, похоже, весьма воодушевляет. Как на легальном, так и на нелегальном уровнях. Причем нелегальный канал экспансии на Дальний Восток для Китая, судя по всему, является более предпочтительным. По данным Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов, на территории КНР ведут активную деятельность уже более 270 фирм, занимающихся поставками в Россию - а на Дальний Восток, в особенности - нелегальной рабочей силы. Понятно, что в основе такого сотрудничества китайских фирм с российскими работодателями на первом месте бизнес-интересы - один китайский гастарбайтер приносит средний ежемесячный доход в $500. Но вряд ли подобный бизнес может существовать и процветать без покровительства государства, того государства, на территории которого зарегистрированы эти фирмы. Да и распределение прибыли между сторонами только укрепляет в этом предположении: 30% остается фирме по трудоустройству, 70% - российскому предпринимателю.

Кстати, по оценкам экспертов, бюджетные потери Приморья от такого рода деятельности составляют более 300 млн руб. ежегодно. Хотя, конечно, дело тут не только в деньгах.

Очевидно, что демографическая проблема на Дальнем Востоке приобретает черты геополитической. Доказательством тому ежегодный рост официальных заявок в краевую службу занятости на приглашение иностранных рабочих. В 2005 г. количество таких заявок зашкалило за 250, а легальный дефицит сторонней рабочей силы превысил 18 тыс. человек. Это на 8 тысяч человек больше, чем приглашалось в заявках по итогам 2004 г. Темпы просто колоссальные. А ведь это только легальная вершина айсберга, нависающая над краем по ту сторону границы.

И никакими патриотическими лозунгами этот наплыв иностранной рабсилы не остановить. Работать некому. Не случайно губернатор Сергей ДАРЬКИН в прошлом году сделал заявление о необходимости привлечения иностранной рабочей силы. Обладая полнотой информации, губернатор, по сути, зафиксировал факт, что такая рабочая сила в крае уже имеется, и речь, скорее всего, нужно вести не о привлечении, а о легализации того, что составляет значительный кадровый потенциал отдельных секторов приморской экономики.

Например, на приграничных территориях края функционируют уже 5 агрофирм, принадлежащих южнокорейским предпринимателям. В этих фирмах трудится более двух тысяч китайских фермеров-арендаторов. И нужно иметь в виду, что в сельском хозяйстве края занято всего 20% прибывающих в Приморье иностранных работников. Еще 20% занято в торговле, 10% - в промышленности, 40% - в строительстве. Солидная "пятая колонна", не правда ли?

Необходимость в легализации этой колонны обусловлена не только соображениями контроля. Нелегальная миграция, поставленная на поток, очевидным образом приводит к расцвету коррупции, что в недалеком будущем ставит под угрозу и государственное участие в решении этой проблемы. По данным силовых структур, часть китайских компаний, занимающихся нелегальной миграцией, использует российских "работодателей", как официальное прикрытие. В обязанности россиян входит поддержание необходимых связей с представителями властных структур муниципальных образований края и правоохранительных органов. За свои услуги приморские "предприниматели" получают до $100 за одного привлекаемого работника, до $1000 - за пакет документов на использование рабочей силы и от 2500 руб. - за аренду 1 гектара земли.

Работая в Приморье по такой схеме, китайские фирмы только с одного хозяйствующего субъекта за год получают прибыль, равную приблизительно $70 тыс., не облагаемых налогом. Сколько при этом получают российские чиновники, доподлинно не известно. Но, наверно, в накладе не остаются, если руководители отдельных муниципальных образований частенько жалуются на якобы неправомерные действия пограничников при проведении рейдов по местам компактного проживания иностранных граждан.

Еще один неизбежный спутник теневой экономики - криминал. Китайский криминал уже контролирует весь легальный и нелегальный бизнес, который ведут в Приморье граждане КНР. Но есть прогнозы, что этот паритет, достигнутый в переговорах китайских триад с приморскими криминальными группировками, продлится недолго.

Очевидно, что китайский криминал мощнее приморского. Кроме того, уже возникают конфликты интересов там, где формируются основные источники доходов для более многочисленных, а значит, и более алчных триад. Как известно, основными сферами контроля для китайских группировок были и остаются торговля наркотиками, контрабанда растительного и животного сырья, а также лесопродукции и лома цветных металлов. К слову, безвизовый режим, при всех его социальных плюсах для россиян, весьма способствует ассимиляции китайского криминала в Приморье. Это самый устойчивый канал экспорта наркотиков и лекарственных препаратов наркотического действия. По некоторым данным, около 85% граждан Китая, выдворяемых за попытку провоза указанных препаратов, являются членами безвизовых групп.

Как видим, откладывать решение миграционной проблемы на будущее чревато самыми серьезными геополитическими последствиями. По глобальному, необходимо, конечно, чтобы патерналистская политика государства в отношении Дальнего Востока, заявленная Президентом РФ как один из национальных приоритетов стала реальностью. Невозможно удержать людей на территории, которая по уровню жизни, если еще и не напоминает концентрационный лагерь, то черты изолированного от страны менее благополучного социума приобретает явно.

Откровенно говоря, сложно предполагать, что именно имел в виду президент, когда говорил об особом отношении к Дальнему Востоку. На сегодня в регионе не решены проблемы натурализации даже русскоязычного населения из стран СНГ, которое, как ни крути, представляет один из важнейших кадровых источников для Дальнего Востока. Об этом свидетельствует тот факт, что количество таких граждан, легализовавших свою деятельность в Приморье, за последнее время выросло в 12 раз. Однако, каким образом зачастую происходит или не происходит процесс натурализации, мы могли наблюдать на примере скандала в Артемовском суде, когда выходцы из Азербайджана легко решали проблемы с натурализацией, а, скажем, русские семьи из бывших советских азиатских республик годами ждали необходимого им для трудоустройства признания.

Есть вопросы по поводу миграции и к местным властям. В Приморье уже пять лет не работает приемник-распределитель. Деньги на его реконструкцию и финансирование приморской администрацией в адрес УВД ПК выделялись, но на что они были потрачены - неизвестно. Каким образом в таком случае бороться с нелегальной миграцией соответствующим службам? В изоляторах временного содержания задерживать кого-либо на длительный срок, если иностранец не совершил преступления, они, по закону, не могут. Три часа, и извините за беспокойство.

Понятно, что за это время установить личность иностранца крайне затруднительно.

В результате все заканчивается административными штрафами, а то и вовсе без них. Ну, а коренное население, продолжает вытесняться лицами "некоренной национальности". До необратимости процесса, по историческим меркам, ждать остается не так уж и долго.