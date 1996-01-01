Законопослушные народовольцы

По результатам исследования, проведенного в начале января 2006 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения, лавры популярности в России собрали три партии - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР. Выборка проводилась в 44 городах. Прочие симпатии отвечающих, в зависимости от проживания до Урала и за Уралом, колебались. Например, партия "Яблоко", как и на выборах в Государственную Думу (2003 г.), забирает около 7% потенциальных голосов сибиряков и дальневосточников и только 4,2% жителей центральной части России.

Приморский край не держится особняком и, по словам лидера регионального отделения партии "Яблоко" Владимира НИКИФОРОВА, на протяжении десятка лет дает стабильные 7%.

Досье Приморское региональное отделение общественного объединения "Яблоко" создано в апреле 1995 г. В 2002 г. общественное объединение становится партией. На январь 2006 г. в крае насчитывается 644 члена партии. Большинство из них проживает в городах Владивосток, Большой Камень и Спасск-Дальний; поселках Надеждинского и Кировского районов. Российская демократическая партия "Яблоко" имеет региональные отделения в 82 краях и областях РФ.

- Владимир Васильевич, насколько, по вашему мнению, приведенные ВЦИОМ цифры соответствуют действительности и почему наблюдается такое несовпадение числа сторонников по обе стороны Урала?

- Все относительно. По результатам последних выборов в Государственную Думу (2003 г.), число владивостокских сторонников "Яблока", пришедших на выборы, примерно такое же, как и в Москве. В процентном отношении, естественно. Во Владивостоке мы набрали около 14% и около 7% по краю. Поэтому мне и в декабре 2003 г. было непонятно, каким образом так случилось, что до Урала число сторонников партии колебалось на приблизительно равном уровне по всем краям и областям. А после Урала резко упало до 4,5%, держась на том же уровне до Калининграда. Я считаю, что эта цифра и в европейской части страны должна была хоть как-то колебаться. Мы до сих пор отстаиваем свои права по этому факту - теперь уже в Страсбургском суде. Таким образом, картина, приведенная ВЦИОМ, не нова.

- Кроме "Яблока" свои права через посредничество европейского суда отстаивает и КПРФ. На форумах официальных сайтов обеих партий сторонники и той, и другой бурно обсуждают перспективы взаимовыгодного альянса. С той же оживленностью идет обмен мнениями по поводу возможного объединения с СПС. Насколько неотредактированные выступления рядовых партийцев соответствуют истинному положению дел?

- Здесь больше досужих разговоров. Партии так просто не объединяются. Хотя и "Яблоко", и КПРФ - партии бюджетников, у нас множество совместных интересов. Что касается СПС, то это партия крупных предпринимателей. Вдруг возникшие обсуждения альянса "Яблоко - СПС" я списываю на последние выборы в Мосгосдуму, где объединенные демократы шли под флагом "Яблока" и набрали около 11%. В первой же тройке списка объединенных демократов первым шел представитель СПС. Вот и вся история. Обсуждения союза "Яблоко-КПРФ" возникли на почве результатов выборов в Государственную Думу (2003 г.). "Яблоко" и КПРФ оказались наиболее ущемленными по итогам этих выборов и решили совместными усилиями проанализировать ситуацию в регионах. Собрали копии протоколов по участкам и восстановили полную картину. Было выявлено достаточное число нарушений, поэтому "Яблоко" и КПРФ решили совместно защитить свои права и общими усилиями дошли до Верховного суда РФ и до Страсбургского международного суда. В Приморском крае такие нарушения также были выявлены, но, насколько мне известно, наказан только один председатель участковой избирательной комиссии.

- Будет ли региональное отделение партии "Яблоко" участвовать в выборах в Законодательное собрание края?

- Да. Будем участвовать самостоятельно, как "Яблоко". Само по себе это не отвергает той возможности, что кто-то из членов партии выставит свою кандидатуру самостоятельно. Сейчас это позволительно. Списки еще не сформированы, впереди паровоза забегать не стоит. В конце марта мы планируем проведение своей краевой отчетно-выборной конференции. По ее итогам будет избран новый региональный совет. Он и будет заниматься подготовкой к выборам в Законодательное собрание края.

- В 1993 г. за "Яблоко" проголосовало около 9%, в дальнейшем цифра не опускалась ниже 7%. Ставите ли вы своей целью увеличение числа сторонников и прохождение вашего представителя в ЗС?

- Выборы покажут, насколько мы сохранили свои позиции. Загадывать не будем. И в 2003 г. гораздо большее число избирателей собирались проголосовать за "Яблоко", но до урн так и не дошли. Согласно упомянутому вами исследованию ВЦИОМ, людей вполне устроило бы наличие двух-трех партий. По-видимому, 15 лет демократии так и не переубедили таких избирателей и не отучили от ситуации предыдущих 75 лет - с единой КПСС на всех. Их можно понять. Демократия в России только на словах, а не на деле. Поэтому у людей соответственное отношение и к выборам, они подчас справедливо считают, что их голос ничего не решает. Тем более власть все больше подбирает под себя даже право избирать и голосовать. Дошло до того, что законодательные собрания, по сути дела, утверждают теперь ту кандидатуру на должность губернатора региона, которую предлагает президент. Это же игра в демократию...

- Если, по вашим словам, для потенциальных избирателей "Яблока" за 15 лет ничего не изменилось к лучшему, почему люди продолжают голосовать за вашу партию. Стабильные 7% держатся на протяжении десятка лет?

- Люди просто разделяют демократические устремления, хотят, как в той рекламе, "не в этой жизни, так хотя бы в следующей, жить хорошо". А под лежачий камень, как известно, вода не течет. Мы стремимся развеивать мифы дня сегодняшнего, которые формируются властями всех уровней. Рассказываем, что на самом деле происходит. На пикетах, на митингах, в газетах, на радио. На телевидении мы вообще не надеемся когда-либо выступить, разве что во время выборов, когда каждому участнику выделяется бесплатное эфирное время. И подчас мы участвуем в выборах, чтобы иметь возможность высказать нашу позицию. Часть же наших избирателей голосует за нас, поскольку мы составляем реальную оппозицию "Единой России".

Позволю себе исторический пример: народовольцы ведь тоже хотели, чтобы крестьянство лучше жило. Тогда этот вопрос был актуальным. Быть может, мы сейчас те же народовольцы? Только законопослушные. Хотя это вовсе не значит, что при необходимости мы не будем призывать граждан к акциям гражданского неповиновения.

- Перечислите, пожалуйста, основные постулаты вашей предвыборной программы.

- У регионального отделения они те же, что и у общероссийского. Во-первых, мы стремимся к формированию реального бюджета как в стране, так и в регионе. "Яблоко" - единственная из фракций в Государственной думе предыдущих составов, которая составляла свой, альтернативный бюджет страны. Таким образом, фракция "находила" дополнительные деньги и заставляла правительство, в конце концов, "забивать" их в бюджет следующего года и реализовывать. Это относится к оплате труда бюджетников и военнослужащих (в том числе и в горячих точках). Во-вторых, мы настаиваем на том, чтобы политика России была социальной.

Как живет средний россиянин? Увы, ниже среднего. Мы же хотим, чтобы у России, действительно, был средний класс. Хотя власть предержащие уже отрапортовали Европе и США, что его-де создали. В-третьих, мы хотим, чтобы предприниматели могли честно трудиться и не чувствовать себя ущемленными. Мы считаем, что приватизация имущества должна проходить открыто. Вы посмотрите, что сейчас происходит с муниципальной собственностью, с выставленными на продажу муниципальными зданиями, сооружениями, помещениями! И вообще, пора бы уже нашему правительству не сидеть на деньгах стабилизационного фонда, а пустить их в производство.