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Главе Находки отдали аренду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты городской думы Находки на последнем заседании внесли изменения и дополнения в собственные решения, касающиеся нормативно-правовых актов по вопросам управления и пользования имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Изменения, внесенные в Положение о порядке управления, пользования, распоряжения этой недвижимостью закрепляют за главой города право регулировать арендные отношения (включая принятие и применение коэффициентов и ставок арендной платы, установление порядка их исчисления, основных условий сдачи муниципального имущества в аренду). При установлении минимальных базовых ставок арендной платы глава руководствуется доходной частью бюджета в части доходов от использования муниципальной собственности. Объекты предоставляются в аренду органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам на срок не более трех лет. Такое ограничение вводится впервые, и оно позволит более рационально использовать муниципальную собственность.

На заседании думы принято также решение о порядке страхования объектов муниципальной собственности при передаче их в аренду. Документ обязывает арендатора муниципальных объектов застраховать полученное в аренду имущество в течение 10 дней с момента заключения договора аренды. Страхование производится по полному пакету рисков: утраты или повреждения как следствия пожара, затопления, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц и т. д. Средства, поступающие от страховых компаний по возмещению страховых рисков, используются по целевому назначению.

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