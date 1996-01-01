Есть много возможностей упрочить связи

Дальний Восток посетил руководитель Лесной Службы США Дейл Н. Босворт. В ходе его командировки прошли многочисленные встречи с руководителями лесных ведомств, компаний, занимающихся лесозаготовками, специалистами лесоохранных служб. Г-н Босворт - гость "ДК".

- Господин Босворт, ваша командировка в Россию была достаточно продолжительной по времени. Чем вызвана такая обстоятельность визита? С кем удалось встретиться, какие основные темы поднимались в ходе встреч с чиновниками, бизнесменами, специалистами лесного хозяйства?

- Надо сказать, что между лесными ведомствами России и США существуют долгие партнерские отношения. Они начались еще в 50-х годах прошлого века. Мы многому научились у наших русских коллег. У нас много общего, и большой круг вопросов в лесном хозяйстве касается наших обоюдных интересов. В качестве примера могу привести проблему борьбы с лесными пожарами, которая в равной степени заботит и российских, и американских специалистов.

Основная цель моего нынешнего визита - наметить новые пути сотрудничества и проинспектировать ход выполнения тех совместных программ, которые уже работают. Это программа по сохранению сибирского тигра (так американцы почему-то называют амурского тигра. - Прим. "ДК".), которую мы реализуем в партнерстве с Фондом охраны дикой природы, программа по восстановлению лесов после пожаров и вырубок, программа "Великая Байкальская тропа".

- Удалось ли вам, помимо кабинетов чиновников, побывать в российском лесу, настоящей дальневосточной тайге? Ваши впечатления от увиденного?

- Конечно! Времени в лесу мы провели не меньше, чем в кабинетах. У вас замечательные леса! А я - лесничий и очень люблю проводить время в лесу. Жаль только, что мало увидели.

- Российская лесная отрасль за годы рыночных реформ неоднократно подвергалась реорганизациям. Насколько, на ваш взгляд, рациональна нынешняя система управления лесным хозяйством в России?

- В ходе визита мы побывали на вашем предприятии "Тернейлес" и остались под большим впечатлением. Это современное предприятие, прекрасно оборудованное, выпускающее качественную продукцию. Здесь работают классные специалисты и сильные управленцы.

Это говорит о том, что лесное хозяйство России развивается, не стоит на месте.

- Какие проблемы, на ваш взгляд, являются наиболее актуальными для лесного хозяйства в РФ?

- Проблем, как и у нас, в США, много. Это и создание инфраструктуры предприятий лесопромышленного комплекса, и нелегальные вырубки, сохранение животных, тех же тигров. Нужно побольше о них узнать, обеспечить условия для выживания. Это важная работа. Но мы видим, что ваши люди много работают, многому учатся, а значит, проблемы будут решаться.

- Насколько успешен ваш визит с практической точки зрения? Удалось ли достигнуть каких-то конкретных соглашений о взаимодействии с российскими коллегами?

- Я бы уже сейчас назвал свой визит успешным, потому что у нас было много возможностей упрочить наши связи. Мы нашли новые области взаимодействия. Кроме того, мы подписали общее соглашение о сотрудничестве между Лесной Службой США и Федеральной лесной службой Российской Федерации.

- Одна из глобальных проблем мирового лесного хозяйства - нелегальные рубки леса. От этого страдает не только российский лес. При этом именно США, по некоторым экспертным оценкам, являются одним из крупнейших покупателей нелегальной (заготовленной и экспортированной с нарушением законов) древесины. Общий объем мирового "черного рынка" оценивается примерно в $15 млрд, а доля Штатов - $3,8 млрд. Как вы можете прокомментировать подобные цифры? Какие меры принимают власти США к ограничению импорта нелегальной древесины?

- Я не знаком с этими цифрами. Но это мировая проблема, которую нужно решать. Один из способов борьбы с поставками нелегальной древесины - сертификация производителей. Тогда потребитель будет знать, что приобретаемый продукт - легальный. Лесная Служба США как раз и отвечает за то, чтобы из американских лесов ничего не крали. Кстати, одной из причин создания Лесной Службы США было пресечение незаконных вырубок.

- Известно, что правительства разных стран в той или иной форме оказывают помощь своим компаниям в освоении новых рынков. Можно ли рассматривать ваш визит в Сибирь и на Дальний Восток в этом контексте? Как бы вы оценили интерес американских лесопромышленных компаний к ресурсам Сибири и Дальнего Востока России? Стоит ли ожидать появления этих компаний в России и смогут ли они составить реальную конкуренцию российским и китайским лесопромышленникам?

- Мы не знаем ответа на этот вопрос, потому что это выходит за рамки компетенции Лесной Службы США. Наши отношения с лесопромышленниками касаются внутренних аспектов их деятельности. Мы наблюдаем за частными владельцами лесов, за соблюдением наших законов, касающихся лесопользования. Поэтому коммерческой составляющей в моем визите быть и не могло. Наша главная цель - попытаться оживить сотрудничество в области лесного хозяйства.