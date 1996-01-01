Полпред обещает говорить правду...

20 ноября в Хабаровск прибыл Камиль ИСХАКОВ, сменивший Константина ПУЛИКОВСКОГО на должности полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Улыбаясь, словно фотомодель, бывший мэр Казани буквально за несколько дней успел произвести о себе самое благоприятное впечатление. Эдакий отец-заступник, готовый сделать дальневосточников едва ли не самыми счастливыми людьми на земле.

Буквально сойдя с трапа самолета, Исхаков объявил журналистам, что главную свою миссию видит в повышении уровня жизни дальневосточников, а также пообещал говорить всегда только правду. Сказано это было так, что никто из встречавших не засомневался в этом. И потом, когда на встрече с жителями Большого Уссурийского острова полпред пообещал, что поможет решить конкретно их проблемы, казалось, ему снова поверили.

Вообще, за каких-то несколько дней Исхаков погрузился в работу довольно основательно. Уже 21 октября встретился с представителями Камчатской области и Корякии, которым предстоит объединение, слетал в Магаданскую область, где встречался с первыми лицами субъектов федерации, посмотрел, в каких условиях живут обычные люди. Вместе с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, приземлившимся в Магадане по пути из Японии, обсудил с недропользователями перспективы развития золотодобычи. А в Ванинском районе Хабаровского края даже успел остановить рост тарифов по оплате налога на имущество для физических лиц. Правда, с подачи Владимира Путина, который во время недавнего визита на Дальний Восток случайно узнал о странном решении местных властей повысить тарифы, в результате чего плата за жилье выросла в 20 раз. К счастью, бешеные суммы оплатили лишь единицы, и им полпред пообещал вернуть деньги.

В целом, новый полпред не производил впечатления человека, шокированного увиденным в регионе. Он отметил, что проблемы, в принципе, по всей стране одинаковые. Впрочем, ему и не показали ничего, что могло бы как-то шокировать и дискредитировать местную власть. В первых поездках Исхакова сопровождал его предшественник Константин ПУЛИКОВСКИЙ, выглядевший грустно на фоне вечно сияющего улыбкой, излучающего неподдельное обаяние Камиля Исхакова. Пуликовский оперативно передавал дела и знакомил нового полпреда с полем деятельности.

Исхаков признался, что для него предложение президента променять Казань на незнакомый Дальний Восток стало неожиданным. А согласился на него бывший мэр Казани потому, что, по его меткому выражению, "от добра добра не ищут". "Мне все интересно, я тут мало что знаю", - говорил Исхаков, разъезжая по региону.

Когда 25 ноября в Хабаровске проходил первый совет губернаторов при новом полпреде, на входе в его кабинет уже висела новая свежевыточенная табличка с надписью: "Камиль Шамильевич Исхаков". Сам полпред был в праздничной розовой рубашке. Говорят, такое могут позволить себе только очень уверенные в себе мужчины.

Открывая совет, Камиль Исхаков сказал: "Я надеюсь, ни у кого нет временных ограничений, - и, остановив взгляд на чукотском губернаторе, неожиданно спросил: - Да, Роман Аркадьевич"?

Несмотря на то, что АБРАМОВИЧ готов был заседать хоть несколько дней, совещание продлилось не более трех часов. За это время все успели познакомиться, посмотреть друг на друга и обсудить реализацию национальных президентских проектов, в которые, как известно, входят здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство. Работать над реализацией этих проектов новому полпреду и губернаторам предстоит рука об руку.

Дальневосточные губернаторы, которых теперь придется "опекать" Камилю Исхакову, как он сам признался, произвели на него довольно хорошее впечатление.

- Каждый из губернаторов - зернышко такое интересное, - сказал полпред, - у каждого свои особенности. Моя задача - как можно быстрее со всеми познакомиться, поэтому я в ближайшее время буду ездить по всему региону. Хотя вот Абрамович мне сказал, что если я 9 декабря на Чукотку прилечу, то до Нового года вряд ли выберусь.

Встречать Новый год на Чукотке в планы полпреда явно не входило. Даже несмотря на особенное внимание Исхакова к Роману Абрамовичу. С другой стороны, этого горячего мужчину, как кажется, ничем не испугаешь.

- Я не жалею о том, что приехал сюда на работу, - признался Исхаков. - Не жалею с того самого момента, как меня назначили.