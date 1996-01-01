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Полпред обещает говорить правду...
20 ноября в Хабаровск прибыл Камиль ИСХАКОВ, сменивший Константина ПУЛИКОВСКОГО на должности полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Улыбаясь, словно фотомодель, бывший мэр Казани буквально за несколько дней успел произвести о себе самое благоприятное впечатление. Эдакий отец-заступник, готовый сделать дальневосточников едва ли не самыми счастливыми людьми на земле.
Буквально сойдя с трапа самолета, Исхаков объявил журналистам, что главную свою миссию видит в повышении уровня жизни дальневосточников, а также пообещал говорить всегда только правду. Сказано это было так, что никто из встречавших не засомневался в этом. И потом, когда на встрече с жителями Большого Уссурийского острова полпред пообещал, что поможет решить конкретно их проблемы, казалось, ему снова поверили.
Вообще, за каких-то несколько дней Исхаков погрузился в работу довольно основательно. Уже 21 октября встретился с представителями Камчатской области и Корякии, которым предстоит объединение, слетал в Магаданскую область, где встречался с первыми лицами субъектов федерации, посмотрел, в каких условиях живут обычные люди. Вместе с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, приземлившимся в Магадане по пути из Японии, обсудил с недропользователями перспективы развития золотодобычи. А в Ванинском районе Хабаровского края даже успел остановить рост тарифов по оплате налога на имущество для физических лиц. Правда, с подачи Владимира Путина, который во время недавнего визита на Дальний Восток случайно узнал о странном решении местных властей повысить тарифы, в результате чего плата за жилье выросла в 20 раз. К счастью, бешеные суммы оплатили лишь единицы, и им полпред пообещал вернуть деньги.
В целом, новый полпред не производил впечатления человека, шокированного увиденным в регионе. Он отметил, что проблемы, в принципе, по всей стране одинаковые. Впрочем, ему и не показали ничего, что могло бы как-то шокировать и дискредитировать местную власть. В первых поездках Исхакова сопровождал его предшественник Константин ПУЛИКОВСКИЙ, выглядевший грустно на фоне вечно сияющего улыбкой, излучающего неподдельное обаяние Камиля Исхакова. Пуликовский оперативно передавал дела и знакомил нового полпреда с полем деятельности.
Исхаков признался, что для него предложение президента променять Казань на незнакомый Дальний Восток стало неожиданным. А согласился на него бывший мэр Казани потому, что, по его меткому выражению, "от добра добра не ищут". "Мне все интересно, я тут мало что знаю", - говорил Исхаков, разъезжая по региону.
Когда 25 ноября в Хабаровске проходил первый совет губернаторов при новом полпреде, на входе в его кабинет уже висела новая свежевыточенная табличка с надписью: "Камиль Шамильевич Исхаков". Сам полпред был в праздничной розовой рубашке. Говорят, такое могут позволить себе только очень уверенные в себе мужчины.
Открывая совет, Камиль Исхаков сказал: "Я надеюсь, ни у кого нет временных ограничений, - и, остановив взгляд на чукотском губернаторе, неожиданно спросил: - Да, Роман Аркадьевич"?
Несмотря на то, что АБРАМОВИЧ готов был заседать хоть несколько дней, совещание продлилось не более трех часов. За это время все успели познакомиться, посмотреть друг на друга и обсудить реализацию национальных президентских проектов, в которые, как известно, входят здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство. Работать над реализацией этих проектов новому полпреду и губернаторам предстоит рука об руку.
Дальневосточные губернаторы, которых теперь придется "опекать" Камилю Исхакову, как он сам признался, произвели на него довольно хорошее впечатление.
- Каждый из губернаторов - зернышко такое интересное, - сказал полпред, - у каждого свои особенности. Моя задача - как можно быстрее со всеми познакомиться, поэтому я в ближайшее время буду ездить по всему региону. Хотя вот Абрамович мне сказал, что если я 9 декабря на Чукотку прилечу, то до Нового года вряд ли выберусь.
Встречать Новый год на Чукотке в планы полпреда явно не входило. Даже несмотря на особенное внимание Исхакова к Роману Абрамовичу. С другой стороны, этого горячего мужчину, как кажется, ничем не испугаешь.
- Я не жалею о том, что приехал сюда на работу, - признался Исхаков. - Не жалею с того самого момента, как меня назначили.
ДосьеИсхаков Камиль Шамильевич родился 8 февраля 1949 года в г. Казани. Народный депутат Республики Татарстан, депутат Казанского Совета народных депутатов. Образование высшее. Окончил Казанский государственный университет в 1973 году. С 1965 по 1969 год работал электромонтером связи телефонной станции химзавода им. Куйбышева. С 1969 по 1973 год - студент Казанского государственного университета. С 1973 по 1980 год - первый секретарь Советского районного комитета ВЛКСМ. С 1980 по 1988 год - заместитель директора по кадрам и режиму, директор Казанского научно-учебного центра НПО "Алгоритм", генеральный директор Казанского НПО вычислительной техники и информатики - директор Казанского научно-учебного центра Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике. В 1989 году - первый секретарь Советского районного комитета КПСС. С 1989 по 1991 год - председатель исполкома Казанского городского Совета народных депутатов. С 1991 по 1993 год - глава администрации города Казани. С 1993 по 1995 год - председатель Казанского городского Совета народных депутатов, глава администрации города Казани. С 1995 года - председатель Казанского Совета народных депутатов, глава администрации города Казани. Общественная деятельность: член-корреспондент Международной Академии информатизации (1993), член-наблюдатель Организации городов Всемирного наследия (1997), председатель Палаты исторических городов и регионов России (1999), вице-президент Европейской ассоциации городов и регионов (1999), президент регионального отделения Центра содействия программам ЮНЕСКО, член-корреспондент Международной Академии Национальной безопасности Объединенной Европы (2000), член Генерального Совета Директоров Организации городов Всемирного Наследия (2003), президент регионального Евроазиатского отделения Организации городов Всемирного наследия (2004), вице-президент Организации городов Всемирного наследия (2004).
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