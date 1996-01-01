Как из слабости сделать Силу?

2006 год в Китае объявлен Годом России, а 2007 год - Годом Китая в России. На финансирование всевозможных мероприятий, связанных с проведением Года России в Китае, Минфин России выделил около 338 млн рублей. Так что информационных поводов для присутствия "китайского вопроса" на страницах СМИ будет немало. Не останется в стороне и "ДК", тем более что стремительно развивающийся Китай - один из основных внешнеэкономических партнеров дальневосточников.

Кстати, первый большой обзор торгово-экономических связей Дальневосточного федерального округа с КНР наш журнал делал еще в 2003 году. Тогда большинство опрошенных "ДК" дальневосточных экспертов по Китаю сошлось во мнении, что у России есть декларированная правительством стратегия о партнерстве, но нет внятной государственной политики в отношении великого и энергичного азиатского соседа. Что изменилось с тех пор?

Стоит отметить, что за три года наше руководство определилось, наконец, с ответом на вопрос "что делать с Китаем?". Свидетельство тому - итоги 10-й ежегодной встречи глав правительств России и КНР, которая прошла в Пекине в ноябре прошлого года. По ее итогам подписано коммюнике и множество соглашений о расширении сотрудничества в сфере финансов, торговли, промышленности, транспорта, медицины, образования и культуры, о расширении взаимодействия в строительстве объектов инфраструктуры, переработки и производства, научно-техническом сотрудничестве, высоких технологиях, энергетике, освоении природных ресурсов.

Это, так сказать, "программа действий" на ближайшие пять лет. Но, как правило, ответ на вопрос "что делать?" находится в тесной связке с другим - "как делать"? Без этого даже самые лучшие планы остаются на бумаге. А вот тут как раз и не все в порядке. Как точно подметил один из зарубежных экспертов, наблюдается попытка наладить "тесное сотрудничество при взаимном недоверии".

Кто кому угрожает?

Причина этого, как написал корреспондент русского "Newsweek" в декабрьском номере журнала, в том, что "политиков поразила настоящая мания потери Дальнего Востока". Потому-то ни одной из дальневосточных территорий и не разрешили создать особую экономических зону с участием китайских инвесторов. Видимо, чтобы не создавать плацдарм для экспансии.

И по-прежнему одна из самых дискутируемых в СМИ тем - о китайской угрозе. В очередной раз ее подняли накануне нового года "Известия". В статье "Китайцы идут. Собирается ли ближайший сосед переселиться к нам?" предлагается обсудить устойчивые стереотипы о китайской угрозе. В том духе, что через 10 лет Дальний Восток будет заселен китайцами, а потом и вовсе перейдет к Китаю. Что на нашей дальневосточной территории их уже проживает почти вдвое больше, чем местного населения, и они в массовом порядке женятся на русских, готовя плацдарм для широкой экспансии, а также используют рабский труд местного населения и платят гроши.

А вот по мнению сотрудников Тихоокеанского центра стратегических разработок (ТЦСР), китайцы идут слишком медленно.

- Как бы ни оценивали в Москве отношения дальневосточников с китайцами, - угроза, опасность и т.п., можно утверждать лишь одно: большинству из нас следует бояться, что китайцы вдруг отсюда уйдут. Представим на мгновение, что у нас нет китайцев. Чем и кто заместит ту часть рынка продовольственных и промышленных товаров, которые идут к нам из КНР и удовлетворяют потребности 70-80% населения? Тем, кто думает, что покупает в дорогих магазинах одежду и обувь Columbia, советую присмотреться к этикетке. Не "Made in China" там написано? В последнее время российские продовольственные товары начинают успешно конкурировать с китайскими. Даже более высокие цены - не препятствие, но население с низкими доходами выручают именно китайские продукты, - говорит директор Института региональных проектов ТЦСР Юрий АВДЕЕВ. - Думаю, немалый вклад в создание страшилок внесли журналисты, которым хочется нарисовать более смачную картину. Вот и пишут, что китайцы превратили свою несчастную землю в пустыню, а теперь вожделенно взирают на нашу.

Но все, кому доводилось бывать в Китае в последние годы, могли видеть, как много там изменилось. Как облагораживается каждый сантиметр земли, строятся новые города, дороги, жилье, под сельское хозяйство заняты все свободные земли. А пересечешь нашу границу - и полное запустение... Мы же сами истребляем лес, в котором теперь не так уж много зверья, а об изобилии рыбы в реках можно разве от стариков услышать.

Про китайские "стройотряды"

- России остается только мечтать о таких темпах роста ВВП, которые демонстрирует Китай. И даже высокие цены на нефть нам не помогают добиться нужной динамики, чтобы выполнить наказ президента об удвоении ВВП к 2012 году. Но для этого нужны не только деньги, но, не в последнюю очередь, и рабочая сила. Можно ли на Дальнем Востоке обойтись без привлечения китайских рабочих рук? -спрашиваю я директора ТЦСР Михаила ТЕРСКОГО.

- Численность населения северо-востока Китая (это три провинции) - порядка 110 млн человек, а на территории Дальнего Востока и Забайкалья едва ли насчитывается 6,7 млн человек. Даже самый бурный рост рождаемости не обеспечит нам выравнивания демографических потенциалов. По нашим расчетам, при самых благоприятных условиях население российского Дальнего Востока к 2025 году может сохраниться на прежнем уровне, при всех других вариантах - сократится до 4-4,2 млн человек, - отвечает Михаил Васильевич. - С этих позиций приход китайцев на нашу территорию - благо. Мы с гордостью говорим об устойчивости российской нации, но не всегда даем себе отчет, что это обеспечено главным образом крутым замесом множества кровей, в том числе и восточного происхождения.

А наиболее актуальная задача для бескрайних просторов Тихоокеанского побережья России - инфраструктурное обустройство: дороги, коммуникации, жилье. Рано или поздно, но нам предстоит обеспечить доступ к природным ресурсам. Решить эту задачу можно только привлекая относительно дешевый труд наших соседей, а для этого необходимо уже сейчас отрабатывать механизмы управления мобильностью рабочей силы и социокультурной адаптации прибывающего населения.

- Китайские мигранты - реальность, от которой невозможно отгородиться. Сегодня с подобными проблемами сталкиваются многие страны, даже такая закрытая, как Япония, - продолжает наш разговор Юрий Авдеев. - Но пока их решение остается заботой МВД, криминальная составляющая здесь будет главной, хотя это не значит, что ее нет или ею можно пренебречь. Мигрант мигранту - рознь: в основном к нам едут торговцы. Рассматривать их в качестве строителей глупо. А тот, кто нам действительно нужен, сам сюда никогда не доберется. Есть определенная часть китайского населения, которая мечтает поменять социокультурную среду. И нам необходимы решительные шаги. Думаю, решать эту проблему с превеликим удовольствием возьмется бизнес. Отбор и формирование трудовых отрядов при наличии соответствующего межправительственного соглашения можно было бы проводить на территории соседних провинций (через биржи труда или пункты оргнабора - бизнес сам найдет, какую вывеску сделать). Действенным рычагом для снижения криминального риска может стать система стимулов, направленная на продление пребывания иностранных граждан, перспектива получения вида на жительство, в будущем - гражданства и т.д.

Нужна кооперация

Еще одну проблему эффективности сотрудничества с Китаем поднял член Совета Федерации Игорь ИВАНОВ:

- По одну сторону границы энергия и инициатива предпринимательства организуются и координируются провинциальными властями и разными способами поощряются центральным правительством. У нас же жизнь протекает в условиях тотального недоверия и подозрительности федеральных властей к местным инициативам, отсутствия согласованных действий между конкурирующими субъектами Федерации. Так, в Благовещенске косо смотрят на Хабаровск и Владивосток, воспринимая их действия не иначе как враждебные. А ведь всех дел - собраться губернаторам приграничных территорий и вместе с полпредом Президента РФ обсудить и принять единую программу действий в отношении соседней провинции Хэйлуньцзян. В отношении вывозимых ресурсов, челночного бизнеса и наших "помогаек", китайских мигрантов и контроля над финансовыми потоками, и еще множества других проблем, которые из-за несогласованных действий решаются за нас и без нас. Важно самим оценить потенциал территорий: что может стать предметом специализации в том или ином случае. И договариваться между собой. Только так можно обеспечить безопасность и эффективность сотрудничества.

По мнению Игоря Иванова, даже если федеральный центр согласится создать ОЭЗ во всех приграничных субъектах Федерации, вряд ли это спасет ситуацию, поскольку при конкуренции между ними конечный результат будет ничтожен. В выигрыше будет только Китай. "Но те же зоны, созданные по единому замыслу, скоординировавшие свои действия между собой, могут представлять реальный рычаг экономического взаимодействия. Так же, как, впрочем, и мост между Благовещенском и Хэйхэ. Если он останется местечковым, локальным проектом, Благовещенску счастья не добавит", - добавил он.

Не менее важно, считают эксперты ТЦСР, параллельно с проблемами трудоустройства работать над социокультурной адаптацией пришлого населения, развивать систему образования, изучения традиций и быта, понимания тонкостей этнокультурного взаимодействия. Венчать подобную образовательную программу может российско-азиатский университет, дающий специальное техническое и гуманитарное образование людям разных национальностей. Не все, особенно в столице, принимают такой ответ на вопрос: как делать дружбу с великим соседом.

"ДК" надеется, что в дискуссии на страницах журнала удастся совместными усилиями найти правильный ответ. А вообще, как говорят на Востоке, при правильном подходе к проблеме любую слабость можно превратить в Силу. Попробуем?