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Губернаторов будут вызывать на ковер по графику
В новом формате начинает работать российское правительство. Теперь на его заседаниях будут заслушиваться доклады министров о проделанной работе и планах на будущее, а также отчеты губернаторов о социально-экономическом положении в регионах. Об этом сообщил в прошедший четверг премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ.
"Сегодня у нас повестка предусматривает два нововведения мы приступаем к рассмотрению докладов министерств и ведомств о проделанной работе и планах на ближайшую и среднесрочную перспективу и вводим это в практику", - сказал он. - "Мы также принимаем отчеты руководителей субъектов о социально-экономической политике в регионах".
Российский премьер-министр отметил, что руководители субъектов Российской Федерации благодаря нововведению получают возможность высказаться о проблемах, которые требуют помощи федерального центра.
Как сообщают "Вести.Ru", первыми докладчиками, сделавшими сообщения в рамках нового формата, стали глава министерства образования и науки Андрей ФУРСЕНКО и губернатор Воронежской области Владимир КУЛАКОВ.
Кабинет министров планирует на заседании в четверг заслушать доклад о реализации закона о бюджете на 2006 год. Как подчеркнул Фрадков, необходимо обеспечить, в частности, качественный сбор налогов, а также равномерное расходование средств бюджета в течение года и эффективный контроль над расходованием.
Важнейшей особенностью бюджета-2006 премьер-министр назвал выделение средств для реализации приоритетных национальных проектов, отмечает РИА "Новости". Также в бюджете предусмотрены расходы на повышение зарплаты бюджетников, повышение стипендий, индексацию социальных выплат.
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