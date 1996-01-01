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В крае прописалась жизнелюбивая партия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Одним партийным игроком на политической арене Приморья стало больше. В минувшую пятницу состоялась региональная конференция Российской Партии Жизни, на которой был избран председатель регионального отделения и определены задачи партии в регионе на ближайшее будущее.

Сама по себе реанимация партии, о которой приморский избиратель имеет смутное представление, - событие, разумеется, мало примечательное. На последних выборах в Госдуму РФ РПЖ во главе с нехаризматичным председателем Совета Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ не набрала в Приморье и одного процента голосов. Однако, если верить известному постулату - историю делают люди, то можно смело утверждать, что, по меньшей мере, в Приморье неожиданное возрождение РПЖ может самым серьезным образом повлиять на партийный расклад накануне выборов в Законодательное собрание края. Дело в том, что председателем регионального отделения РПЖ избран краевой депутат Юрий ПРИВАЛОВ.

Юрия Привалова иногда называют правой рукой бывшего приморского сенатора, а ныне губернатора Корякии Олега КОЖЕМЯКО. Впрочем, расположение рук по отношению к "организму" в данном случае значения не имеет. Важно то, что этот тандем одерживал победы на всех выборах, в которых принимал участие. Более того, побеждали и будущие депутаты, представлявшие на выборах условный "блок Кожемяко" - Дмитрий ВИНОГРАДОВ и Андрей КУЛИКОВ. Причем в условиях жесткой борьбы с пресловутым административным ресурсом, усиленным до того безотказными технологиями пиар-группы "Имидж-контакт" во главе с новоявленным вице-губернатором Николаем СИДОРОВЫМ.

Это означает, что в области избирательных технологий тандем Кожемяко-Привалов тоже не лыком шит. А самое главное - они располагают серьезной электоральной базой, которая с избранием Юрия Привалова председателем регионального отделения РПЖ естественным образом получит и партийный ориентир. Времени, конечно, маловато, но есть один любопытный момент, который Юрий Привалов озвучил "ЗР" сразу после своего избрания и который может придать выстраиванию региональной структуры РПЖ дополнительный импульс. По его словам, политика РПЖ в целом поддерживает президентский курс, но оставляет за собой право на собственную позицию в вопросах, социально значимых для общества. Другими словами, деятельность партии попадает, что называется, "в струю", в рамках курса президента на построение многопартийной системы.

Понятно, что президентская установка на многопартийность является скорее уступкой требованиям ведущих стран мирового сообщества и в действительности не предполагает создания серьезной партии, оппозиционной пропрезидентской "Единой России".

В то же время в Приморье, в отсутствие жесткого административного противостояния, во главе с узнаваемым оппозиционным лидером, РПЖ вполне может претендовать если не на командные высоты, то на серьезную фракцию в следующем созыве ЗС точно. Многое будет зависеть от персоналий, и в этом плане, как уверяет Юрий Привалов, региональное отделение намерено уделить кадровому вопросу первостепенное значение. По его словам, в первичных организациях края партия будет представлена уважаемыми на местах людьми, зарекомендовавшими себя конкретными делами. Основное ядро партии составит интеллигенция, которая сможет разъяснить избирателям их права и при необходимости защитить их от посягательств исполнительной власти. Прежде всего это касается защиты прав граждан в системе ЖКХ. Ну, и, наконец, как уверяет Привалов, в партию не будут приниматься люди с непрозрачной биографией или с наличием в ней белых и темных пятен.

Откровенно говоря, сложно сегодня представить массовую партию, члены которой представлены кристально чистыми биографиями. Особенно в Приморье. На наш взгляд, первостепенное значение для раскрутки РПЖ будут иметь не биографии, а фамилии. На первом этапе вызвало уже интерес упоминание имен Кожемяко и Привалова. Что же касается создания полноценного избирательного блока партии, то тут многое будет зависеть от доверия к серьезности их намерений со стороны оппозиционно настроенной к нынешним властям части приморского общества.

Ну, а в том, насколько сильны оппозиционные настроения в Приморье, можно судить по все более нарастающим протестным акциям.

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