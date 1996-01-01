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Единороссы недобрали голосов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не получил поддержки необходимого числа депутатов Законодательного собрания Приморья законопроект "О внесении изменений в Закон Приморского края "О Законодательном собрании Приморского края".

Как сообщает РИА PrimaMedia, законопроект был выдвинут фракцией "Единая Россия", численность которой насчитывает уже 22 из 38 депутатов ЗС. Однако при голосовании на январском заседании приморского парламента законопроект набрал менее необходимых для утверждения 20 голосов. Законопроект в большей степени касался организации работы и полномочий депутатских объединений (фракций) в краевом парламенте. Вероятней всего, работа по данным вопросам будет продолжена, поскольку роль депутатских объединений, прежде всего партийных фракций, с каждым днем в региональных парламентах будет только возрастать.

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