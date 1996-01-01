Интернет-лицо приморского парламента отметили. За привлекательность

Дизайн официального сайта Законодательного собрания Приморского края отмечен за привлекательность в ходе конкурса, проведенного Советом Федерации РФ.

Первый конкурс на лучший сайт законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сети Интернет проходил в ноябре-декабре 2005 г. Участие в нем приняли 43 региона России и Парламентское собрание Союза Беларуси и России.

Победителями конкурса признаны сайты Государственного совета Удмуртской Республики, Государственной думы Ставропольского края и Законодательного собрания Вологодской области.