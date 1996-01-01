Владивосток озаботился ипотекой

Во Владивостоке будет разработана городская целевая программа развития ипотечного кредитования. Такое распоряжение дал глава краевого центра Владимир НИКОЛАЕВ.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, предполагается, что в реализации проекта будут задействованы два муниципальных источника.

В первую очередь это жилые объекты, которые предоставляются муниципалитету в рамках его долевого участия при строительстве жилых объектов. Данные площади будут реализовываться участникам программ ипотечного кредитования по более низкой, чем на рынке стоимости.

Вторым источником выступит городской бюджет, в котором будут предусмотрены средства на компенсацию снижения процентных ставок по ипотечному кредитованию.

Планируется, что финансирование ипотечных программ будет учтено при корректировке бюджета Владивостока на 2006 г.