Повторная попытка в Кавалерово: на дистанции все те же

5 человек заявили о своем намерении баллотироваться на повторных выборах на пост главы Кавалеровского муниципального района. Все они самовыдвиженцы, за исключением Андрея КАЗДОРФА, выдвинутого в кандидаты местным отделением партии "Единая Россия". Все - жители района, кроме Сергея ПЛЕВАКО, действующего мэра района, сохранившего московскую прописку.

Все соискатели уже пробовали свои силы в первом "забеге" - предыдущих прошлогодних выборах, не состоявшихся по причине лидерства кандидата "против всех". Вторым тогда был технический руководитель Северного района электрических сетей филиала ОАО "Дальэнерго" Сергей ЗАЙЦЕВ.

Кроме Плевако и Зайцева на должность мэра вновь баллотируются заместитель начальника Кавалеровского централизованного узла электрической связи Андрей Каздорф, участник всех избирательных марафонов, заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты Сергей ГАВРИКОВ и начальник регистрационно-экзаменационного пункта Кавалеровского РОВД Александр РОВКОВСКИЙ.

Выборы назначены на 12 марта, а регистрация кандидатов заканчивается 6 февраля.