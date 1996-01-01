Конечная точка над i

На прошлой неделе в Приморье с трехдневным рабочим визитом побывал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Сергей САЙ. Цель поездки - получить дополнительную информацию для выбора оптимального варианта конечной точки нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" и строительства терминала. Подробности - в эксклюзивном интервью "ЗР".

- Сергей Иванович, каковы ваши впечатления от поездки в Приморье? Где удалось побывать и с кем встретиться?

- Я прилетел по поручению правительства, ведь строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" - стратегический проект, обеспечивающий России конкурентоспособность на рынке энергоресурсов АТР и дающий импульс развитию экономики Дальнего Востока. Правительством утвержден жесткий график работы над проектом. Контроль поручен министру промышленности и энергетики Виктору ХРИСТЕНКО. Он еженедельно проводит совещания и докладывает ситуацию правительству. Первый этап - строительство нефтепровода "Тайшет - Сковородино" - утвержден, а по остальным, в том числе по конечной точке, вопрос остается открытым.

Я за два дня облетел на вертолете районы Перевозной и Козьмино, а также бухты в районе Находки. Встречался с гидротехниками, военными, лоцманскими и другими службами, отвечающими за безопасное мореплавание, а также с командованием ТОФ, специалистами проектной организации "Гипротрубопровод", которые специально прилетели во Владивосток, представителями штаба строительства компании "Транснефть" и краевой администрации.

- В СМИ идет противоречивая информация о решении вашего ведомства: в конце ноября прошло сообщение, что вы согласовали проект и он пошел дальше - в "Ростехнадзор". Потом сообщили, что у "Росприроднадзора", оказывается, есть претензии к "Транснефти". А как на самом деле?

- На последнем совещании перед поездкой в Приморье я доложил: для "Росприроднадзора" не очевидны выводы "Транснефти", что выход трубы на бухту Перевозная и строительство там терминала - единственно возможный вариант. Мы затребовали дополнительную информацию. Это не значит, что мы вычеркиваем Перевозную из списков, но нам нужно рассмотреть дополнительные варианты размещения терминала и дополнительную информацию по Перевозной, чтобы принять окончательное решение. Поэтому мне поручили посмотреть на месте и пообщаться с местными специалистами.

Наша задача, во-первых, найти оптимальный вариант для размещения нефтепровода и терминала, чтобы это было выгодно и нанесло минимум вреда окружающей среде, во-вторых, обозначить комплекс мероприятий, которые для этого необходимы. А государственную экологическую экспертизу проекта проводит "Ростехнадзор", ведь речь идет о техническом сооружении. Его, кстати, возглавляет бывший полпред по Дальнему Востоку Константин ПУЛИКОВСКИЙ.

- А "Транснефть" на вас не давит?

- На меня довольно сложно давить. К тому же я не одинок. Меня поддерживает министр природных ресурсов. Конечно, "Транснефти" хотелось бы уже сегодня получить однозначный ответ, но я затребовал ряд дополнительной информации, которая позволит смоделировать ситуацию и убедиться в правильности нашего решения. Государству необходим этот проект, так что вопрос двух-трех месяцев - и все точки над i будут поставлены.

- Возможно ли, если не в бухту Перевозная, то нефтепровод пойдет на Хабаровский край, например в Де-Кастри, где по проекту "Сахалин-1" строится нефтеналивной терминал и куда по дну Татарского пролива тянется нефтепровод с Сахалина?

- Этот вариант исключается: там очень сложная ледовая обстановка и зимой терминал работать не будет. Более того, операторы проекта рассматривают вопрос о подключении к строящемуся трубопроводу "Транснефти". Так что в любом случае нефтепровод и терминал будут построены в Приморье.

Комментарий "ЗР"

На момент интервью глава "Росприроднадзора" не смог дать ответ по поводу окончательной позиции своего ведомства, так как итоговый протокол по переговорам со всеми заинтересованными сторонами еще не был готов. В субботу Сергей Сай вернулся в Москву. Как стало известно "ЗР" из неофициальных источников, выработать согласованную позицию с представителями "Гипротрубопровода" и "Транснефти" не удалось. Более того, г-н Сай остался недоволен объемом полученной от "Транснефти" информации и доложит об этом на ближайшем заседании комиссии.