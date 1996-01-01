Батьку перевыберут без приморцев

Отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в Хабаровске обратилось в "ЗР" с просьбой проинформировать своих граждан, постоянно проживающих во Владивостоке и Приморском крае, о местах для голосования в связи с выборами президента Республики Беларусь, которые состоятся 19 марта.

Так вот, на территории РФ образовано четыре избирательных участка: в Посольстве Республики Беларусь в РФ (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6); в отделениях Посольства Беларуси в Калининграде (236010, Калининград, ул. Д. Донского, д. 35а), в Краснодаре (350063, Краснодар, ул. Мира, д. 28, офис 38-41) и в Санкт-Петербурге (191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3а). Так что, граждане республики, проживающие на Дальнем Востоке, не смогут на месте воспользоваться своим избирательным правом.