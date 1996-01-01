Единый день для волеизъявления

Проект закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Приморского края" подготовила избирательная комиссия Приморского края, сообщили в пресс-службе краевой администрации. По словам председателя крайизбиркома Сергея КНЯЗЕВА, это вызвано изменениями федерального избирательного законодательства.

Проект предусматривает установление единых дней голосования для выборов депутатов Законодательного собрания Приморского края и органов местного самоуправления, регулирует проведение выборов в случае, если полномочия органов прекращены досрочно. Также в проекте предусмотрены ограничения по совмещению должностей. Например, депутаты представительного органа муниципального образования не могут одновременно исполнять полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления, замещать должности руководителей муниципальных органов, муниципальных учреждений и предприятий. Согласно проекту, из числа участников избирательного процесса на выборах всех уровней исключены избирательные блоки.

Ряд предложенных изменений направлен на реализацию активного избирательного права отдельных категорий граждан.

К примеру, предусмотрена возможность перенесения времени начала голосования на каком-либо участке на более ранние сроки, а также возможность досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления поселений, разработан порядок включения в списки избирателей по месту временного пребывания.

Проект будет внесен на рассмотрение Законодательному собранию Приморского края. Кроме того, он будет размещен на официальном сайте краевой избирательной комиссии.