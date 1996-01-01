Глубокий эконом Путин

Владимир Путин призвал правительство "выходить на максимально эффективный путь развития и держать тот курс, который мы проводили все предыдущие годы". Задача абсолютно невыполнимая: если "так держать!", то ни на какой эффективный путь развития экономики вырулить невозможно по определению.

Президенту, завороженному индексами РТС и тем, что капитализация "Газпрома" за первые дни 2006 года выросла аж на $40 млрд, составив более $200 млрд, кажется иначе. "Я так понимаю, что и индекс РТС у нас за прошлый год был рекордным. Наряду с ростом капитализации крупнейших российских компаний это хорошие признаки развития", - не скрывал в понедельник на традиционной встрече с членами кабинета ликования президент. Сообщение вице-премьера Александра ЖУКОВА о том, что и денег в страну в минувшем году впервые за 15 лет ввезли больше, чем вывезли, усилило оптимизм главы государства.

Однако Путину, который, в отличие от строителя и партработника ЕЛЬЦИНА, из всей экономической премудрости освоившего два-три термина - ваучер, кредиты МВФ и дефолт, не только юрист и чекист, но кандидат экономических наук, неплохо бы изучить радужные показатели повнимательнее.

Тогда, возможно, розовый цвет перестанет быть столь насыщенным. Действительно, приток капитала, по предварительным данным Центробанка, на $300 млн превысил отток. Учитывая, что не только в сумрачные 90-е, о которых предпочел упомянуть осторожный Жуков, но и буквально в прошлом году чистый вывоз капитала составил $8 млрд (в 2000-м, первом году путинского правления, вывезли и вовсе почти $25 млрд), это результат, и в самом деле заслуживающий внимания. Но еще большего внимания заслуживает структура ввоза-вывоза. Выясняется, что частные нефинансовые компании и отдельные граждане предпочитали вывозить свои денежки и в итоге перевели за рубеж порядка $5 млрд. Причем к концу года вывозить стали все больше. По мнению некоторых аналитиков, это можно считать косвенным свидетельством неблагоприятного делового климата в России. Ввозили же деньги в основном банки, активно занимавшие на внешнем рынке, и так называемые госкомпании. Три четверти всех займов нефинансовых структур в 2005 году приходится на "Газпром", "Роснефть", "Совкомфлот", РАО РЖД, "Транснефть" и "АЛРОСА", перехватившие на международном рынке свыше $28 млрд.

Таким образом, идеологически важное достижение (России удалось сменить бегство капитала на его приток, несмотря на уверения недоброжелателей, что дело ЮКОСа, закон об НКО, отмена губернаторских выборов и ряд других недемократических шагов, предпринятых властями, приведут к снижению инвестиционной привлекательности страны) с точки зрения экономической оказывается сомнительным и даже опасным.

Еще в октябре прошлого года министр финансов Алексей КУДРИН для сохранения стабильности российской экономики призывал госмонополии ограничить практику займов на внешнем рынке, переключившись на внутренний рынок. Аналогичный призыв содержался и в ноябрьских антиинфляционных предложениях МЭРТа. Помимо притока "лишней" валюты активная заемная политика госкомпаний опасна и стремительным ростом их внешней задолженности. Долги нефинансовых компаний уже в середине лета составляли более $90 млрд, а к концу года прогнозировались на уровне $120 млрд. Государство, разумеется, по долгам компаний не отвечает, но, учитывая значение того же "Газпрома" для российской экономики (об этом знают не только правители, но и рядовые граждане, которые уже заучили наизусть телерекламу про "национальное достояние" и "каждый третий рубль в пенсиях"), масштаб потенциальных неприятностей очевиден.

Очевидно и другое (для этого президенту и любому другому желающему достаточно почитать федеральный бюджет на 2006 год) - что экономическое благополучие страны сегодня, как не только 5, 10, 15 лет назад, но как и в те времена, которые называются брежневским застоем, зависит исключительно от сырьевых доходов. Это не новость, не откровение, это всего лишь скучная констатация того, чего власть не только не скрывает, но и на чем пытается строить перспективные планы. Но никаких перспективных планов, никакого "эффективного пути развития" нет и не может быть, когда из 5 трлн рублей бюджетных доходов как минимум половина - это доходы от нефтегазового сектора экономики (один налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья -723,5 млрд руб., а вывозные пошлины на нефть и газ больше 1 трлн руб.).

И если властям предержащим греет душу все увеличивающийся Cтабфонд, то гражданам и от лежащих под замком полутора триллионов никакой радости. Какая разница для обывателя, куда идут нефтегазовые денежки страны - как в советские времена, на помощь дружественным режимам (некоторым особо избранным и в куда более скромных масштабах, но и Россия помогает и кредитами и бросовыми ценами на сырье) или используются властями в качестве соломки на случай падения мировых нефтяных цен.

По той же причине проносимой мимо ложки большинству совершенно безразличен такой важный для нынешней правящей верхушки процесс, как огосударствление наиболее прибыльных отраслей экономики.

Президент, интересующийся индексами РТС, и обыватели, которых волнует не индекс инфляции, а просто рост цен на продукты и услуги ЖКХ, живут в совершенно различных экономических реалиях. Глава государства благосклонно внимает первому вице-премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, рисующему эпические картины обеспечения россиян "доступным жильем" в ходе реализации соответствующего национального проекта, на что до 2010 года будут отпущены сотни миллиардов бюджетных рублей. В это время 3 тыс. жителей Самары дают показания следователям о том, как недобросовестные инвесторы лишили их последних личных сбережений и всякой надежды на доступность жилья. Ни самарцы, ни еще около 30 тыс. таких же обманутых дольщиков национальным проектом не предусмотрены.

Но Владимира Путина микроэкономические неприятности отдельных граждан, так же как и неприятные детали бюджетной или платежной статистики, не волнуют. Главный национальный проект и эффективная экономика для нынешнего кремлевского хозяина - рост капитализации интересующих его компаний.

Обеспечение благоприятных условий для такого роста - это и есть тот самый курс, которого правительству предписано крепко держаться. Как минимум до 2008-го. Ну а дальше - по известной формуле про потоп.