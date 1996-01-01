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"Приморские вести" - банкрот
Единственная во Владивостоке муниципальная газета "Приморские вести" официально признана банкротом с открытием конкурсного производства. Такое решение принял 18 января Арбитражный суд Приморского края.
Конкурсным управляющим утвержден Харрис ГАЙФУЛИН, о котором известно по работе в администрации Владивостока, где он не столь давно занимал должность заместителя начальника управления благоустройства и содержания города.
В числе главных взыскателей - бюджет, которому редакция не доплатила свыше 1 млн руб., и трудовой коллектив газеты, мечтающий вернуть долг по зарплате в размере 595 тыс. Общая сумма требований по денежным обязательствам и обязательным платежам составляет на сегодня около 2,8 млн руб. Собственно, долги плюс отсутствие средств на выпуск газеты и стали основанием для принятия главой города Владимиром НИКОЛАЕВЫМ в ноябре 2004 г. постановления о ликвидации МУП "Редакция газеты "Приморские вести".
У обанкротившегося издания нет активов не только для расчета с кредиторами, но и даже на финансирование самой процедуры конкурсного производства.
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