"Приморские вести" - банкрот

Единственная во Владивостоке муниципальная газета "Приморские вести" официально признана банкротом с открытием конкурсного производства. Такое решение принял 18 января Арбитражный суд Приморского края.

Конкурсным управляющим утвержден Харрис ГАЙФУЛИН, о котором известно по работе в администрации Владивостока, где он не столь давно занимал должность заместителя начальника управления благоустройства и содержания города.

В числе главных взыскателей - бюджет, которому редакция не доплатила свыше 1 млн руб., и трудовой коллектив газеты, мечтающий вернуть долг по зарплате в размере 595 тыс. Общая сумма требований по денежным обязательствам и обязательным платежам составляет на сегодня около 2,8 млн руб. Собственно, долги плюс отсутствие средств на выпуск газеты и стали основанием для принятия главой города Владимиром НИКОЛАЕВЫМ в ноябре 2004 г. постановления о ликвидации МУП "Редакция газеты "Приморские вести".

У обанкротившегося издания нет активов не только для расчета с кредиторами, но и даже на финансирование самой процедуры конкурсного производства.