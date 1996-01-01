Ностальгия по стране Советов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал неутешительные для сторонников идеи демократического правления результаты последнего январского опроса (16.01.06) общественного мнения, посвященного российскому институту выборов.

"Большинство россиян хотят, чтобы в стране было не более трех партий. Каждый пятый из опрошенных уверен, что партии в России вообще никому не нужны", - подытожил результаты исследований директор ВЦИОМа Валерий ФЕДОРОВ.

Выборы: "за" и "против"

Опрос проводился в 100 населенных пунктах 44 областей и краев Российской Федерации (1500 респондентов, плюс 600 опрошенных в Москве). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Участникам задавались несколько вопросов, в том числе: считают ли они российский институт выборов необходимым; как охотно ходят на выборы; какие партии, по их мнению, лидируют по популярности?

Наиболее бросающиеся в глаза перемены, произошедшие с российским обществом за последние три года: половина россиян не нуждается в многопартийности, а каждый четвертый хочет вернуться в советское прошлое.

Только 37% граждан остаются сторонниками многопартийной системы. Среди них ВЦИОМом был проведен еще один опрос на предмет рейтинга популярности политических партий и их лидеров. Тройка фаворитов такова: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ.

Прихрамывание института выборов в России языком цифр выглядит так: 61% считают выборы нужным делом, 23% - не нужным, 16% затрудняются ответить. Для сравнения Валерий Федоров приводит данные трехлетней давности, за апрель 2003 г.: 73% - "за", 20% - "против",7% "воздержались". "За" и тогда и теперь высказываются молодые (до 35 лет, 68%) граждане РФ, лица с высшим образованием (73%) и жители мегаполисов (66%). И, словно в насмешку над российской формой демократии, ее молодые образованные сторонники из мегаполисов говорят, что они участвуют в выборах редко (31%) или никогда (21%). 48% опрошенных среднего возраста (от 36 до 55 лет) утверждают, что стали ходить на выборы реже.

Параллельно исследованиям ВЦИОМа вел свои наблюдения и российский "Фонд общественного мнения" (ФОМ). Им сторонникам выборной системы был задан вопрос: "Почему нужны выборы?", а ее противникам соответственно: "Почему не нужны?" И вот что получилось в результате.

Нужны потому, что выборы - это форма народовластия (29%), выборы лучше, чем назначения (11%), наше конституционное право (10%), власть должна знать мнение народа (7%), они улучшают кадровый состав (7%), так принято в цивилизованных странах (6%).

Не нужны потому, что их результаты заранее сфальсифицированы (9%), от них нет изменений к лучшему (6%), ведут к большим денежным расходам (3%).

Игроки местного значения

Как говорится, есть над чем подумать. Однако любящие поразмыслить на досуге жители Приморского края общие результаты опросов ВЦИОМа и ФОМа не отражают здешней ситуации. Большинство опрошенных респондентов - жители средней полосы России, собственных политических рейтинговых агентств на сегодняшний день в крае не зарегистрировано. Опросы общественного мнения, в том числе рейтинг популярности партий, проводятся с помощью интернет-голосований на сайтах информационных агентств. Картина исследований, полученная таким образом, далека от реальной. Это вам подтвердит любой человек, отработавший наблюдателем на избирательном участке: к урнам приходят бабули, а перед компьютерами сидит молодежь.

Вычислением процентного отношения сторонников и противников выборной системы как таковой в Приморье также никто не занимался. Вопросы популярности взялся прояснить начальник отдела Главного управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю Дмитрий ВЛАДИМИРОВ: "По нашим данным, наибольшей популярностью среди населения Приморского края пользуются такие политические партии, как Всероссийская политическая партия "Единая Россия", "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Либерально-демократическая партия России" и политическая партия "Родина". Являясь парламентскими, эти политические партии считаются наиболее активными и влиятельными в Приморье. Пятое место между собой делят политические партии "Яблоко" и "Свобода и народовластие". У каждой политической партии есть устойчивый электорат. Однако население края, довольно рассудительно относясь к выбору своей партийной принадлежности, либерально по своему характеру и готово поддерживать демократические преобразования, направленные на повышение уровня жизни".

Правда, такой выдержанно-гладкий ответ не вполне устроил самих руководителей региональных отделений политических партий. В том числе и тех, что вошли в пятерку лидеров.

Начальник агитационно-пропагандистского отдела регионального отделения партии "Единая Россия" Татьяна КОСТЫРКА:

- Располагаю достоверными сведениями только о "Единой России". Опрос был проведен в ноябре 2005 г. независимым рейтинговым агентством Ханас при ДВГТУ. У "Единой России" 36%.

Заместитель руководителя регионального отделения партии КПРФ Николай ОДОБЕСКО:

- Рейтинг популярности - понятие скользкое, потому позволю себе такое отступление. Ровно месяц находился в отъезде, на поезде объезжал региональные отделения партии и лично видел, что происходит. Например, в Читинской области, поселок Единение. Его из разрухи восстанавливала Светлана БАДЖАМИНАЕВА, сторонница КПРФ. Когда зашла речь о вступлении в "Единую Россию", люди мысленно покрутили пальцем у виска: "Зачем?" А ведь вступление в партию власти для многих руководителей является обязательным, их принуждают вступать. Таким образом, растет так называемая "популярность", рейтинг же ее таков: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР.

Руководитель регионального отделения партии ЛДПР Сергей КОРЧАГИН:

- По моей информации, об источниках которой мне бы не хотелось говорить, истинные места рейтинга популярности распределились так: "Единая Россия" - 16-17% голосов, ЛДПР -11,5%, КПРФ - 9%, "Родина" - 8%, СПС - 3,2%.

Руководитель регионального отделения СПС Николай МОРОЗОВ:

- "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ. Далее места делят примерно в равных пропорциях "Родина", СПС и "Яблоко".

Руководитель регионального отделения Российской партии пенсионеров Сергей СОФИН:

- Мнения властей, отраженные в рейтинге популярности, не совпадают с реальной картиной. По моему мнению, дела обстоят следующим образом: первое место разделили "Единая Россия" и КПРФ, второе ЛДПР и Российская партия пенсионеров, на третьем идет "Родина".

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Владимир НИКИФОРОВ:

- На самом деле никакого рейтинга популярности не существует уже потому, что, посмотрев на ситуацию в любом из регионов страны, мы видим, как на первое место вышла "Единая Россия". Партия власти. Значит, уже не имеет смысла анализировать борьбу за прочие места.

Заместитель руководителя регионального отделения партии" Свобода и народовластие" Денис ЛЕБЕДЕВ:

- Я, как патриот своей партии, скажу, что на первом месте по популярности идет "Свобода и народовластие", второе место делят "Единая Россия" и КПРФ, третье - "Родина" и ЛДПР.

Таково мнение заинтересованных лиц на середину января 2006 г. Всего же в крае зарегистрировано 29 партий. Между тем ВЦИОМ, обращаясь к языку цифр и апеллируя к мнениям большинства участников опроса, упрямо твердит: "Наличие множества мелких партий только затрудняет связь граждан с властью".