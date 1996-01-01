Тупиковые вопросы от полпреда

Забавно началась встреча полпреда с депутатами ЗАКСа. Камиль ИСХАКОВ, впервые оказавшийся на Дальнем Востоке в связи с назначением на новую должность, интересовался не только социально-экономическим положением Приморского края. Ему было интересно, например, почему Приморье называется краем. Об этом наивно так и прямо он спросил депутатов.

Из шести присутствующих на встрече депутатов ответа не знал никто!

- У нас проживают национальные меньшинства, - то ли спросил, то ли ответил один.

- Нет, у нас не было автономий, - подсказал ему второй.

- Численность населения маленькая, а территория большая, - попытался быть уверенным третий.

- Граница протяженная и вообще край света, - предлагал вариант еще один.

За исторической справкой "ЗР" обратился к известным краеведам.

Юрий ФИЛАТОВ:

- Надо сказать, что перекраивали наш регион в первой половине двадцатого века много. Было время, когда в состав Приморского края входила северная часть Сахалина. Было время, когда мы "отвечали" еще и за Совгавань. К концу тридцатых годов Приморский и Хабаровский края образовывали единый Дальневосточный край. И краем Приморье тогда называлось потому, что в его состав входила отдельная Уссурийская область. Так положено по административному делению: в состав края должна входить область, часто автономная, правда, Уссурийская таковой не называлась.

В 1938 г. Дальневосточный край разделили на Приморский и Хабаровский. В 1943 г. была ликвидирована Уссурийская область в составе Приморского края. Но название оставили по недосмотру. Однако Сталин ошибку простил, решив, что далекая же территория, действительно, край. С тех пор Приморье - единственный субъект Федерации, который в виде исключения называется краем. Кстати, о былом областном могуществе Уссурийска говорит хотя бы тот факт, что там осталось суворовское училище, которые раньше создавали только в тех городах, где наличествовал штаб военного округа.

Нелли МИЗЬ:

- Территориально составе любого края должна быть область, иначе он не край. У нас была Уссурийская область, а когда ее упразднили, по недоразумению оставили и название Приморью - край. На мой взгляд, приписывание Сталину снисхождения по поводу такого недоразумения - лишь легенда. Но то, что мы край - это просто ошибка, недосмотр.

Оказалось, Камиль Исхаков поставил в тупик не только депутатов. На встрече в городской администрации он не получил ответа на вопрос, в каком году и чьим распоряжением Владивосток стал городом. Зато когда на встрече с представителями национальных диаспор ему сообщили, что на острове Русском есть магометанское кладбище, он в шутку спросил: "А почему тогда остров называется Русским?" "Иначе здесь не было бы России", - ответили ему.