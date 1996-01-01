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Проблему питания признали официально
В решение проблемы, поднятой "Золотым Рогом" в прошлом году, включились депутаты краевого Законодательного собрания. На минувшей неделе они приняли решение начать работу по подготовке краевой Программы оптимизации структуры питания населения Приморского края.
Именно "Золотой Рог" фактически первым в крае поднял проблему несоответствия рациона жителей Приморского края медицинским физиологическим нормам. Суть проблемы достаточно проста. В рационе жителей края катастрофически не хватает белков и жиров, зато постоянно увеличивается потребление углеводов, основная доля которых приходится на картофель, хлебопродукты и сахар.
Кстати, рост потребления сахара уже сам по себе является проблемой. И тут дело не только в аналогиях с США, где данный вопрос признан проблемой национальной безопасности. Если в США сахар - это источник дополнительной энергии и показатель высокого уровня жизни, то в Приморье ситуация диаметрально противоположная. Сегодня в рационе жителей края наблюдается дефицит фактически всех продуктов питания, за исключением сахара.
Впрочем, теперь есть вероятность изменения сложившейся ситуации. На минувшей неделе Комитет по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК вышел с инициативой начать разработку целевой программы, которая позволила хотя бы частично оптимизировать структуру питания жителей Приморского края.
Конечно, ожидать кардинальных сдвигов в данном случае не стоит. Основной проблемой несоответствия рациона медицинским нормам является недостаточно высокий уровень жизни. Однако кое-какие изменения все же возможны. Нельзя не замечать, что органы власти сами невольно провоцируют дисбаланс в питании.
Дело в том, что даже нормы потребления, используемые при расчете величины прожиточного минимума, подвержены существенным перекосам. Они также не соответствуют медицинским нормам и предполагают, что сахар в Приморье является заменителем мяса, молока и овощей.
Другой вопрос, требующий решения на краевом уровне, - это питание в зависимых от бюджета учреждениях. Так, по сообщению пресс-службы ЗС ПК, существует достаточно большие недостатки при организации питания в школах. В основе составления меню здесь лежит не пищевая ценность, а стоимость блюд.
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