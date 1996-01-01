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Фрадков безразличен народу?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным опроса Фонда "Общественное мнение", россияне изменили свое отношение к правительству Михаила ФРАДКОВА. Целых 12% респондентов назвали его работу хорошей (тогда как год назад - 9%), 41% - удовлетворительной (это на 7% больше, чем в прошлом году), и лишь 18% опрошенных правительство ругают (год назад - 22%). Число же тех, кто относится к Фрадкову плохо, почти не изменилось и составляет 10% (против 12% год назад). Впрочем, как и год назад, более чем половине россиян (55%) деятельность Михаила Фрадкова абсолютно безразлична.

Тем не менее, общий имидж премьер-министра, судя по данным опроса, все-таки изменился в лучшую сторону: сегодня граждане заявляют, что относятся к нему хорошо, вдвое чаще, чем год назад - 20%. Примерно 5% опрошенных заявили, что считают его хорошим руководителем: по мнению народа, он "деловой, делает свое дело", "иногда рычит на своих подчиненных и может стукнуть кулаком по столу". Другим опрошенным нравится его манера держать себя: "он располагает к себе, добродушный", "уравновешенный, спокойный" - об этом заявили 4% респондентов.

Небольшие изменения произошли и в оценках работы министров. Самым полезным в глазах респондентов, как и год назад, остаются глава МЧС Сергей ШОЙГУ: 45% опрошенных называют его в числе тех, кто лучше всех справляется со своими обязанностями (в прошлом году - 47%). На втором месте - министр обороны Сергей ИВАНОВ: им довольны 23% респондентов. Причем популярность Иванова выросла чуть ли не вдвое: год назад его называли только 12% респондентов.

Список министров, которые "хуже всего справляются со своей работой", как и ранее, возглавляет глава Минздравсоцразвития Михаил ЗУРАБОВ - его упомянули в этой связи 29% россиян (на 5% больше, чем год назад). Далее следуют глава Минэкономразвития Герман ГРЕФ, которым недовольны 17% опрошенных против 10% в 2005 году, и глава Минсельхоза Алексей ГОРДЕЕВ - также 17% (год назад его называли 18%). Несколько реже, чем год назад, граждане ругают министра образования Александра ФУРСЕНКО (6% против 11%) и главу МВД Рашида НУРГАЛИЕВА (6% против 10%).

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