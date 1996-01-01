Мэр Дальнегорска вне закона

Суд города Дальнегорска представил городской и краевой избирательным комиссиям свое мотивировочное решение по отмене выборов главы муниципалитета, состоявшихся 30 октября 2005 г.

На пост мэра города претендовали два человека: действующий градоначальник Геннадий ЛЫСЕНКО и местный предприниматель Дмитрий Фотьянов. По результатам голосования победу одержал г-н Фотьянов, получивший 10 тыс. голосов избирателей (45,3%). Проигравший выборы Геннадий Лысенко, за которого проголосовали более 9 тыс. человек (43%), счел, что его оппонент подкупал избирателей во время выборов, и подал на него в суд иск. Горсуд установил, что жителям Дальнегорска в случае голосования за Дмитрия Фотьянова предлагалось по 200 руб.