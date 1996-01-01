Новая дума выбрала старого председателя

Организационные вопросы рассмотрены в минувший четверг на первом после выборов заседании законодательной думы Хабаровского края.

Открывая его, председатель избирательной комиссии края Виктор ЦЫРФА сообщил, что избраны все 26 депутатов. 18 мест в думе получили представители "Единой России". По два мандата достались КПРФ, ЛДПР и "Родине". 13 депутатов прошлого созыва вновь получили мандаты. Председателем думы избран Юрий ОНОПРИЕНКО, который возглавлял представительный орган власти и в прошлом созыве. По его предложению, заместителем избрана Людмила ПЕРКУЛИМОВА.

Дума избрала и своего представителя в Совет Федерации Федерального Собрания РФ. Им вновь стал Виктор ОЗЕРОВ, возглавлявший в Совете Федерации комитет по обороне.