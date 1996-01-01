Нам землю не надо - квартиру давай!

23 декабря полпред в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ посетил Большой Уссурийский остров, в 30 километрах от Хабаровска. Часть острова Россия должна передать Китаю в 2007 году в результате договоренностей политиков и дипломатов двух стран, согласованных осенью 2004 года.

Как сообщил пресс-секретарь полпреда Евгений Аношин, "жители военного городка на Большом Уссурийском острове получат квартиры на "большой земле". Семьи получат государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья в других населенных пунктах. По словам заместителя командующего войсками ДВО Николая Лудченко, в 2006 году будет увеличена стоимость государственного жилищного сертификата до 16 тысяч рублей за квадратный метр жилья.