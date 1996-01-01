Арсеньеву прописали дефицитный бюджет

На последнем в минувшем году заседании городской думы арсеньевские депутаты приняли бюджет-2006. Приняли без особых разногласий и споров, так как решающему моменту предшествовала длительная работа на рабочих заседаниях и в комиссиях думы.

Доходная часть городской казны составит в этом году 417,2 млн руб., расходная - 435,8 млн. Дефицит бюджета - 10%. Это дозволено бюджетным законодательством.

Нынешний бюджет принят уже в рамках нового закона о местном самоуправлении. Один из главных источников собственных доходов - налог на доходы физлиц. Играют роль также земельный налог, единый налог на вмененный доход, аренда муниципального имущества и земли.