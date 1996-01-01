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Выборы мэра Кавалерово обойдутся в 800 тыс. руб.
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Выборы мэра Кавалеровского муниципального района назначены на 12 марта. Предыдущие выборы в мае прошлого года признаны несостоявшимися: победил кандидат "против всех".
Из районного бюджета на проведение избирательной кампании будет выделено 800 тыс. руб., хотя муниципальный избирком запрашивал больше - 1 млн руб. Но местные депутаты не согласились на такую сумму.
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