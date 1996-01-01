Выборы мэра Кавалерово обойдутся в 800 тыс. руб.

Выборы мэра Кавалеровского муниципального района назначены на 12 марта. Предыдущие выборы в мае прошлого года признаны несостоявшимися: победил кандидат "против всех".

Из районного бюджета на проведение избирательной кампании будет выделено 800 тыс. руб., хотя муниципальный избирком запрашивал больше - 1 млн руб. Но местные депутаты не согласились на такую сумму.