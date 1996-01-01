Солидарность трудящихся снова актуальна

Если бы существовала книга рекордов российских профсоюзов, после его избрания в ней появилось бы еще несколько строчек. Например, о том, что впервые в России на эту должность избран человек, который не то что не входил в так называемый резерв, но и вообще не имеет опыта профсоюзной работы, если не считать двух последних месяцев, в течение которых он занимал должность заместителя председателя федерации. Кроме того, Виктор ПИНСКИЙ - самый молодой председатель региональной федерации профсоюзов РФ. А еще он был избран практически единогласно - из 91 выборщика на конференции ФППК за него проголосовали 90 человек, и только 1 голос был против.

Зачем вполне успешному политику, уже давно состоявшемуся во всех областях жизни, профсоюзы, он сам рассказывает в интервью "ЗР".

Досье Виктор Пинский, 41 год, депутат Законодательного собрания Приморского края по 32 округу (Уссурийский и Надеждинский районы). Предыдущие должности - генеральный директор Евро-Азиатского юридического агентства, военный судья в г. Фокино.

- Виктор Витальевич, сегодня деятельность профсоюзов сводится к подготовке писем протеста в адрес президента и правительства и призывов к трудящимся принять участие в очередных акциях протеста. Ваша жизненная позиция с подобной деятельностью как-то слабо ассоциируется. Объясните, зачем лично вам профсоюз?

- Для меня это не просто ступень для личностного роста. Поработав депутатом Законодательного собрания, я понял, что достаточно ограничен в возможностях, у депутата нет столько средств, чтобы помогать людям решать их проблемы. А вот используя опыт, полученный на депутатской работе в сочетании с полномочиями профсоюзов, можно сделать существенно больше.

- Профсоюзы, по-моему, нельзя назвать влиятельной структурой...

- В России сейчас спад влиятельности профсоюзного движения. Но ведь не зря практически везде в мире профсоюзы - это мощная сила. Вы посмотрите, что могут сегодня профсоюзы в Европе, в США. Их влияние на экономику и политику государств огромно. А вспомните, польский профсоюз "Солидарность", который в 80-х превратил Польшу в другую страну!

Досье 14 августа 1980 г. корабелы гданьской судоверфи объявили забастовку. Причиной протеста стало увольнение нескольких непокорных рабочих, требования - повышение заработной платы. Вскоре, однако, бастующие потребовали освобождения политзаключенных, создания независимого профсоюза, который потом приобрел название "Солидарность". Представители власти первоначально не хотели разговаривать с бастующими, но когда стачечное движение распространилось и на другие города Польши, власти начали переговоры. Протестующих представлял глава межрегионального стачечного комитета Лех ВАЛЕНСА. Через 15 месяцев протест был подавлен, но 8 лет спустя "Солидарность" возродилась. В Польше начались глубокие демократические преобразования, причем бескровно, мирным путем.

- Отправляясь к вам на интервью, я провела небольшой опрос, и выяснила, что самые большие ожидания от профсоюзов связаны с защитой прав трудящихся. Сегодня, например, работника никто не защищает от самодура-руководителя. Исков по восстановлению на работе в судах практически нет. Считается, что если уж руководство решило тебя уволить, то это будет сделано...

- Эта проблема действительно актуальна. Но, на мой взгляд, ситуация небезнадежна. Как юрист я знаю: российское законодательство практически не позволяет уволить сотрудника без потерь для компании, если он сам этого не хочет. А потери для предприятия при сопротивлении работника, в результате его обращения в суд, превышают выгоды от увольнения многократно. Именно поэтому сегодня руководители стараются "договориться" - работника уговаривают написать заявление об уходе. Если это не удается, проще оставить все как есть. Так что многие совершенно зря пренебрегают возможностями, которые им предоставляет государство. Моя задача именно в том, чтобы люди о них узнали и научились использовать. Профсоюз - это именно тот рычаг, который позволит, используя законные методы, обращения в суды, прокуратуру, реально воздействовать на работодателя. И здесь невозможно переоценить роль СМИ. Порой достаточно одного примера удачного отстаивания своих прав, чтобы ему последовали другие.

Роль профсоюза именно в том и состоит, чтобы подставить плечо. За рубежом, в странах, где развито профсоюзное движение, работодатель не имеет права принимать кадровые решения без согласия профсоюзов. У нас должно быть то же самое. Чем больше единства среди работников, тем работодателю сложнее с ними бороться.

- Вы считаете, это реально?

- Иначе я бы этим не занимался. Сегодня профсоюзы занимаются не столько непосредственной работой с работодателями, сколько политикой. Но эту ситуацию надо исправлять.

- Как быть с акциями протеста? Это, вообще, метод?

- Да, при условии, что все выступают единым фронтом. Видя выступления масс, власть задумывается. Все ведь люди, и если, приняв закон, наверху ошиблись, народ должен поправить. Если брать владивостокские истории, то, к примеру, в результате акций протеста работников Дальморепродукта было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы персоналу, на выступления отреагировала прокуратура. Подчеркну, что акции - крайние меры. Должны принципиально поменяться пути -телеграммы в адрес правительства неактуальны, намного полезнее консультации членов профсоюза. Каждый работник должен знать, что в сложной ситуации на работе он получит бесплатную юридическую помощь. Кстати, опыт такой работы у меня в качестве депутата Законодательного собрания уже есть - каждую субботу на моем избирательном округе ведут прием населения юристы нашей компании. И этот опыт обнадеживает. Должна вестись ежедневная просветительская работа, в том числе и в СМИ, направленная на защиту прав членов профсоюза. Ведь если простой член профсоюза будет уверен, что профсоюз может его защитить, он будет принимать участие и в коллективных профсоюзных акциях. Чем солидарнее будут действия, тем сильнее они будут влиять на работодателей и политику в области защиты прав трудящихся.

- Что может профсоюз на отдельно взятом предприятии?

- Одна из важнейших задач - убедить руководство предприятия заключить коллективный договор. Он более существенно защищает права трудящихся. Важный вопрос - повышение заработной платы. Скажем, на мой взгляд, в Приморье заработная плата не может быть ниже 15000 руб. Мы, здесь живущие, обделены многим, чего жители центра России даже не замечают. Один перелет в Москву во сколько обходится! Между тем мы ведь выполняем важнейшую задачу - сохраняем присутствие России на Дальнем Востоке. И это дорого стоит. Деньги в государстве есть - стабилизационный фонд, например, и другие источники.

Роль профсоюза сложно переоценить и в формировании отраслевых лобби. Скажем, есть в Приморье уникальный в своем роде завод "Звезда". Здесь еще сохранились профессионалы высочайшего класса, оборудование, равного которому нет на Дальнем Востоке. А заказов для завода нет. Зарплата высоковалицированных работников не превышает 6000 руб. Краевое руководство так и не смогло добиться существенных подвижек, потому что есть определенные круги, которым выгодно, чтобы заказы распределяли в пользу частных судоверфей. Роль профсоюзов - добиться их перераспределения и сохранить уникальное предприятие и специалистов.

- Работа профсоюзов - это всегда противостояние с государством?

- Нет, есть сферы, в которых государство солидарно с профсоюзами. Речь о "черной" зарплате. Сегодня многие работники не согласны получать за свою работу "вчерную" - для них эта порочная система означает отсутствие социальных гарантий, а их все больше волнует, какая у них будет пенсия, что они получат при увольнении, по больничному, в случае увечья. Государство не может устраивать низкая наполняемость бюджета из-за отсутствия налоговых платежей. Я считаю, что в этом плане разумным было бы более тесное сотрудничество профсоюзов с правоохранительными органами.

- Что в ваших ближайших планах как председателя Федерации?

- В каждом муниципальном районе края будут созданы представительства ФППК - об этом на конференции просили практически все профсоюзные лидеры. При них будет работать бесплатная юридическая служба для членов профсоюзов. Опыт работы такой службы, которую мы организовали в библиотеке Фадеева, показал, что она весьма востребована - к нашим юристам только за неделю обратились 80 человек лично и еще 40 - позвонили из других населенных пунктов края.

Особое внимание будет уделено вопросам заключения коллективных договоров. В ближайшее время мы закончим составление реестра крупных и средних предприятий края, на которых не заключены коллективные договоры, и начнем работу по их заключению.

Кроме того, немедленных действий требуют вопросы использования имущества. Я уверен, что собственность должна приносить профсоюзам больше денег, чем сейчас. Есть проблемы с оформлением земельных участков профсоюзов, в их решении мы очень рассчитываем на взаимопонимание с администрациями городов.

И конечно, одна из главных задач - увеличение числа членов профсоюзов ФППК. Чем больше нас будет и чем сплоченней мы будем действовать, тем большего мы сможем добиться. В настоящее время Федерация независимых профсоюзов России вышла с инициативой о внесении изменений в Трудовой кодекс о том, чтобы коллективный договор распространялся только на членов профсоюза. 19 декабря я присутствовал на заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России, где было принято решение провести 24 января 2006 г. слушания по этому вопросу со всеми руководителями региональных и отраслевых профсоюзов. Если изменения утвердят, то численность профсоюзов, я думаю, существенно вырастет.

Важным направлением является освещение деятельности профсоюзов в СМИ. В ФППК будет создана пресс-служба, будет выпускаться печатное издание профсоюзов, создан сайт Федерации.

- Вы планируете участвовать в предстоящих выборах в Законодательное собрание Приморского края?

- Да. Будучи депутатом, можно гораздо эффективнее защищать интересы профсоюзного движения, выступать с необходимыми законодательными инициативами, обращать внимание Законодательного собрания на острые проблемы. Примером эффективности депутатских возможностей может быть случай, когда по моей инициативе ЗС приняло постановление о поддержке угольщиков Приморья и обратилось к компании "СУЭК" с вопросом о поднятии заработной платы.

Более того, Федерация независимых профсоюзов России придерживается линии, что все лидеры региональных профсоюзов должны быть членами представительных органов субъекта федерации.

Я лично считаю, что чем больше профсоюзных лидеров будет в депутатском корпусе, тем лучше будут отстаиваться интересы трудящихся.