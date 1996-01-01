Равнение на центр

Если под звон новогодних курантов принято вспоминать исключительно все хорошее, случившееся в уходящем году, то январь по традиции "ДК" - время для более объективного анализа. Материала для разбора полетов более чем достаточно. Вспомнить хотя бы то, что в своем очередном послании Федеральному собранию внимание на Дальний Восток обратил президент Владимир ПУТИН, поставив перед экономическим блоком правительства задачу ускоренного развития восточных регионов. Год так и прошел под знаком этого повышенного федерального внимания. Впрочем, далеко не всегда на местах оно воспринималось позитивно.

...Плюс вертикализация всей страны

Так уж получается, что экономику сегодня никак не оторвать от политики. Не вдаваясь в споры о первичности, констатируем, что минувший год начался с переподчинения губернаторов напрямую президенту. Если раньше они избирались всеобщим голосованием, то теперь стали наделяться полномочиями волей региональных законодательных собраний по представлению президента (промежуточной инстанцией, подающей список кандидатур в кремлевскую администрацию, стали полпредства в федеральных округах). Если можно так выразиться, новый закон "равноприблизил" губернаторов, порой демонстрировавших слишком популистское или даже оппозиционное поведение, к Москве. Интересно, что именно Дальнему Востоку выпала роль своеобразного полигона по отработке новых технологий власти.

Первым губернатором, наделенным полномочиями по новой схеме, стал приморский Сергей ДАРЬКИН. Его первый срок истекал в июне 2005 года, но Дарькин уже в январе, минуя полпредство, с которым у приморского лидера сложились достаточно напряженные отношения, подал заявление напрямую президенту. Владимир Путин дал "добро", в результате чего уже в начале февраля Сергей Дарькин начал свой второй срок. Этот маневр сразу же повторил губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ.

Первым губернатором, отстраненным от должности волевым решением президента с формулировками "в связи со срывом завоза топлива", "утратой доверия президента" и "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей", тоже стал дальневосточник - корякский лидер Владимир ЛОГИНОВ, полномочия которого истекали в далеком 2008-м. Его (сначала в ранге и. о.) заменил вице-губернатор КАО Олег КОЖЕМЯКО, до этого - известный приморский предприниматель и политик. Уже в апреле по представлению президента Олег Николаевич стал полноценным губернатором. Других громких перестановок пока не произошло, если не считать наделение Романа АБРАМОВИЧА полномочиями губернатора Чукотского АО: до этого считалось, что отработавший "начальником Чукотки" весь первый срок бизнесмен не пожелает сохранить за собой губернаторское кресло.

На фоне усиления губернаторской дисциплины с триумфом прошел референдум по объединению Камчатской области и Корякского автономного округа. К этому процессу приложил руку сам Владислав СУРКОВ, считающийся в Администрации Президента главным идеологом укрупнения регионов. Теперь очередь за федеральным законом, который легализует появление на карте Камчатского края и тем самым сократит число субъектов ДВФО до девяти. Но, наверное, главным политическим событием конца года стала замена полпреда президента в ДВФО Константина ПУЛИКОВСКОГО на мэра Казани Камиля ИСХАКОВА. Можно предположить, что Константин Борисович, получивший за 5,5 лет работы в Хабаровске орден и должность руководителя Ростехнадзора, сделал свое дело: поработал на благо пресловутой вертикали, после чего брутального генерала сменил опытный хозяйственник с исключительно позитивным имиджем. Впрочем, Камиль Исхаков, всю жизнь работавший в Татарстане, еще не успел как-либо проявить себя в новой должности. Сказываются трудности адаптации и насыщенность рабочего графика: вместо запланированных поездок по региону (в первые недели пребывания в новой должности Камиль Шамильевич успел побывать только в Магадане, где Владимир Путин провел совещание по вопросам золотодобычи, и в Якутии) пришлось отправляться то в Мекку, то в Малайзию.

Вполне в рамках укрепления вертикали власти в 2005 году продолжились сразу несколько реформ: социальная (год начался протестами против монетизации льгот), муниципальная, образовательная и другие.

Деньги наши - идеи ваши

В минувшем году нас не обошла своим вниманием и "чистая экономика", если таковая вообще существует. В Амурской области начал работу четвертый блок Бурейской ГЭС, с которым связывают определенные надежды как потребители российского Дальнего Востока, так и зарубежные партнеры. Продолжилась работа по приведению в цивилизованный вид федеральной трассы "Амур" (Чита - Хабаровск). Менеджмент РАО "ЕЭС России" постепенно расставляет точки над i в проекте реорганизации дальневосточной энергетики: так, уже известно, что энергосистемы юга ДВФО от Приморья до Нерюнгринского узла Якутии включительно будут объединены в Дальневосточную энергетическую компанию. ДЭК расположится либо во Владивостоке, либо в Хабаровске. Этому холдингу, который займется сбытом, будут принадлежать акции Дальневосточной генерирующей (Нерюнгри) и Дальневосточной сетевой распределительной (Благовещенск) компаний. Кроме того, реконструкции и перевода на сахалинский газ ждут две хабаровские ТЭЦ. РАО также планирует проложить линию электропередачи от Зейской ГЭС до Магдагачи в Амурской области и реконструировать ЛЭП от Нерюнгринской ГРЭС до Нижнего Куранаха (южная Якутия).

Из различных "тусовок" с участием деловых и политических тяжеловесов отметим заседание Морской коллегии, на котором выступил включенный в состав этого органа губернатор Приморья Сергей Дарькин (первоначально планировалось провести это мероприятие во Владивостоке, но в силу различных обстоятельств коллегия все-таки собралась в Москве), рыбохозяйственный форум во Владивостоке и первый Дальневосточный международный экономический конгресс в Хабаровске. Последнее из названных мероприятий прошло под эгидой Совета Федерации при официальной поддержке правительства РФ и других весомых структур. Оргкомитет конгресса возглавил председатель СФ Сергей МИРОНОВ, а президент Владимир Путин направил в Хабаровск специальное приветствие.

Но гораздо более важными, чем все эти бесспорно значимые события, нам представляются новые принципы взаимоотношений между регионами Дальнего Востока и федеральным центром, которые в течение всего 2005 года активно растолковывались заезжими федеральными чинами. Самым известным инструментом поддержки ДВФО остается федеральная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, которая наряду с аналогичными программами развития Калининградской области и Северного Кавказа является для Москвы приоритетной. В 2005 году управление этой программой перешло к созданному осенью позапрошлого года Министерству регионального развития РФ. Что характерно, главным препятствием для надлежащего исполнения программы "федералы" считают пассивность региональных властей. Полпред Пуликовский так и заявлял: "Федеральный бюджет, в отличие от региональных, свои обязательства выполняет. Привлечение же внебюджетных ресурсов вообще не составляет и одного процента!"

Как ожидается, финансирование программы развития ДВ и Забайкалья возрастет. Но эта программа едва ли может претендовать на статус нового инструмента. Между тем в проекте социально-экономического развития России на 2005-2008 годы, опубликованном Минэкономразвития летом, говорится о "коренном пересмотре механизмов федеральной поддержки даже при наличии особых условий геополитического характера". Глава этого министерства Герман ГРЕФ заявил: "Поддержка должна оказываться не через прямые финансовые вливания, а через создание стимулов для собственных усилий региональных и местных властей". Что это значит, Герман Оскарович с присущим ему терпением разъяснял в ходе своей продолжительной сентябрьской поездки на Дальний Восток. Тогда Греф совместно с главами Минтранса и Минприроды РФ Игорем ЛЕВИТИНЫМ и Юрием ТРУТНЕВЫМ объехал чуть ли не весь ДВФО, а заодно и Забайкалье. В ходе ряда совещаний Герман Греф презентовал те самые новые механизмы. Ими оказались свежий Федеральный закон "Об особых экономических зонах", планы по созданию концессий, образованный недавно инвестиционный фонд, скорое появление закона о порто-франко. Основная проблема уже не в деньгах: напротив, денег у России благодаря высоким ценам на нефть слишком много, и правительство боится раскручивать инфляцию. Уместнее вкладывать "лишние" финансы в инфраструктурные проекты, но таковых, оказывается, у нас дефицит: Москва не верит в способности региональных лидеров.

- Губернаторы, расшевелите своих мэров! - призывал Греф во Владивостоке. - Отдавать деньги в Москву, Санкт-Петербург или Татарстан просто обидно! Вы постоянно просите помощи, но нужно уметь работать в конкурентной среде, готовить конкретные проекты. Мы готовы помочь и методологически, и финансово, но инициатива должна исходить снизу!

Тем не менее косвенным итогом поездки Грефа стали "инициативы сверху", которые расхлебываются до сих пор. Имеется в виду пересмотр таможенной стоимости подержанных японских иномарок, проведенный в Дальневосточном таможенном управлении под руководством нового начальника ДВТУ Эрнеста БАХШЕЦЯНА (тот же Греф намекнул: Бахшецян назначен специально для того, чтобы ликвидировать "крышевание" и подобные интимные отношения между региональными властями и бизнесом) и скандал с исключением ряда приморских турфирм из соглашения о безвизовом обмене между Россией и Китаем.

Кстати, "наезды" федеральных чиновников на правый руль продолжались в течение всего года. Не исключено, что в 2006 году Госдума примет законопроект вице-спикера Олега МОРОЗОВА о запрете ввоза праворульных авто.

Как ожидалось, в результате завершившегося в декабре конкурса на Дальнем Востоке появится несколько особых экономических зон (ОЭЗ) с льготным режимом ведения предпринимательской деятельности. Уже после поездки Грефа эти вопросы обсуждал в Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске премьер-министр Михаил ФРАДКОВ. Однако дальневосточников постигло разочарование: как объяснил Греф, все поданные отсюда заявки не удовлетворили комиссию. В итоге ОЭЗ будут созданы в центральной части России, и без того индустриально развитой. В начавшемся году, однако, может пройти второй конкурс.

Глядя на восток

В течение всего года внимание к российскому Дальнему Востоку было приковано еще и потому, что именно эта часть России расположена непосредственно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в отношениях между Россией и странами АТР наметился определенный прогресс.

В начале июня во Владивостоке прошла первая встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая. Глава российского МИДа Сергей ЛАВРОВ заявил прессе о развитии трехстороннего диалога, но дальневосточникам эта встреча запомнилась другим: именно во Владивостоке Лавров и его китайский коллега Ли ЧЖАОСИН обменялись друг с другом ратификационными грамотами, после чего острова на Аргуни и Амуре у самого Хабаровска официально отошли Китаю, что и было немедленно обмыто шампанским.

Другими безусловно важными событиями стали участие министра транспорта России Левитина в заседании рабочей группы форума АТЭС, которое прошло в сентябре во Владивостоке, и визит премьер-министра Фрадкова в Пекин. Но апогеем азиатского вектора российской политики в 2005 году стала поездка Владимира Путина в Южную Корею, где прошел саммит глав АТЭС, и в Японию. Сенсации не произошло: президент заявил, что пересмотра итогов Второй мировой не будет. Как бы в подтверждение слов Путина появились сообщения о том, что федеральный центр намерен увеличить вложения в энергетическую и транспортную инфраструктуру "спорных" островов.

В сентябре на транспортной конференции в Пекине Китай широко представил миру свой проект "Нового Шелкового пути" из Азии в Европу, который может составить серьезную конкуренцию Транссибирской магистрали. Более того, именно в пользу этого, более короткого, пути могут сделать свой выбор корейцы, планирующие пустить поезда по объединенным железным дорогам Севера и Юга. Так что 2005 год и во внешнеэкономическом плане бросил нам немало вызовов.

- Участие в АТЭС - один из неоспоримых и долгосрочных приоритетов внешнеполитической и внешнеэкономической линии России в АТР, - заявил президент Путин в ходе своей азиатской поездки. - Наша цель - содействие хозяйственному и социальному развитию своей страны, прежде всего районов Сибири и Дальнего Востока.

Очень хочется верить президенту.