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Всенародная "любовь" к единороссам может выйти боком
Отказываясь от мобильных и сговорчивых одномандатников, власть рискует получить накануне президентских выборов гораздо менее приятную партийную Госдуму.
Если головокружение от выборных достижений "Единой России" и выпитого по этому случаю шампанского у ответственных за успех предприятия лиц уже прошло, то самое время подумать о будущем. И, не отвлекаясь на глупости вроде либеральной рихтовки драконовского закона о некоммерческих организациях, задуматься о качестве федерального избирательного законодательства. Конечно, до выборов в Госдуму еще два года, но, учитывая особую важность состязаний, предваряющих главный, президентский турнир, надо быть уверенным в правильном результате.
Результаты прошедших в последние месяцы выборов в региональные думы и ЗакСы убаюкивают и расслабляют. Максимального успеха "Единая Россия" добилась в Чечне, где ее поддержали 60,65% избирателей, в Белгородской области партию власти предпочли 52,8% избирателей. Замыкает тройку лидеров столица с 47-процентной любовью москвичей к единороссам. В Костромской и Ивановской областях партийные списки взяли первые места, набрав чуть более трети голосов избирателей. Поскольку региональные парламенты формируются по смешанному принципу, то, дополнив свои фракции одномандатниками, "Единая Россия", разумеется, всюду будет контролировать ситуацию.
Но аналогичные показатели партии власти на думских выборах 2007 года могут обернуться не успехом, а почти что катастрофой. Госдума состоит из 450 депутатов, которые на выборах 1993, 1995, 1999 и 2003 годов избирались по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: 225 человек по партийным спискам (партия или избирательный блок, чтобы провести своих кандидатов, должны были преодолеть 5-процентный барьер), еще 225 человек - по одномандатным округам. Начиная с 2007 года в Охотный Ряд можно будет попасть только в стройных партийных рядах. Кремль, дабы оградить себя от нежелательных депутатских элементов, еще и повысил с 5% до 7% заградительный барьер и запретил партиям собираться в избирательные блоки.
Чтобы контролировать в Думе 300 голосов - т. н. конституционное большинство, позволяющее проводить не только простые, но и конституционные законы, к примеру, закон о правительстве, Конституционном суде, поправки в Конституцию, преодолевать вето Совета Федерации или президента, - "Единой России" в идеале нужно получить на выборах поддержку аж 75% избирателей! Даже всенародная любовь к президенту ПУТИНУ на несколько градусов слабее. Для получения простого большинства - 226 голосов, необходимых для принятия обычных законов, - партия власти должна выступить на федеральных выборах как минимум с белгородским результатом, то есть получить более 50% голосов.
Даже при возрастающем значении административного ресурса, совершенствовании техники подсчета голосов и прочих выборных хитростях добиться такой высокой концентрации обожания единороссов по всей стране представляется задачей архисложной.
Пополнить же партийные ряды за счет депутатов-одиночек, как это было сделано по итогам выборов 2003 года (получившая 37% "Единая Россия" провела в Думу еще сотню одномандатников, что позволило ей сформировать огромную фракцию), теперь не получится. Но хитрости, и в данном случае вполне законные, есть не только в "грамотном" подсчете голосов избирателей. Для того чтобы "Единая Россия" и в будущей Думе получила контрольный пакет голосов, достаточно будет обеспечить ей скромный, в 35-40%, результат. Но при этом добиться того, чтобы кроме единороссов в парламент попали не более 2-3 партий, желательно со слабыми, на грани проходных семи процентов, результатами. В этом случае мандаты оставшихся за думским бортом неудачников будут поделены между победителями, естественно, пропорционально набранным ими голосам. И все же при всей простоте замысла новая выборная конструкция не кажется идеальной. Конечно, активная и постоянная обработка электората вкупе с обкатанными на региональных выборах выборными каруселями, открепительными талонами и массовыми досрочными голосованиями могут дать искомый результат.
Но возможность сбоя и риск получения слабо контролируемой Думы, набитой всеми - от националистов и коммунистов до демократов, -гораздо более велик, чем при смешанной системе.
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