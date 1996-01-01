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Жириновский как приговор
Рано или поздно этот праздник закончится. Рано или поздно этот театр одного актера прогорит только потому, что актер не сможет выйти на сцену по состоянию здоровья. Когда-то же ЛДПР, а точнее партия ЖИРИНОВСКОГО, не сможет попасть в Думу и останется тихо угасать на обочине большой политики.
Ну не может же быть так, чтобы партия, лидер которой во время предвыборной кампании говорит об одном, а в своей повседневной практике руководствуется совсем другим, не просто жила в российской политике, но и грозила стать долгожителем. Так не бывает, но так оно есть. Владимир Жириновский снова лидер ЛДПР. Партия примет участие в парламентских выборах. Чем кончится, неизвестно, но, скорее всего, в Думу пройдет.
Больше всего ЛДПР ненавидят те, кто относит себя к патриотам и националистам. Год за годом, цикл за циклом Владимир Жириновский собирает их голоса, занимает "националистическую" квоту в Думе своими парнями, обрекая "настоящих патриотов" на прозябание. Только в 2003 году "Родине" удалось немного потеснить ЛДПР. Случайно, думаете, все громкие скандалы в нынешней почти единогласной Думе связаны с конфликтом ЛДПР и "Родины". Общность избирателей обычно является поводом для лютой вражды.
Это у сторонников "Яблока" ЛДПР не может увести голоса. А вот у "Родины" - всегда пожалуйста. И наоборот. Отсюда и взаимная неприязнь, местами переходящая в ненависть.
Раньше ЛДПР не любили и те, кто называет себя "либералами" и "демократами". Возможно, они и сегодня испытывают к партии Жириновского не самые теплые чувства, однако мнение их сегодня гораздо менее востребовано. А виной тому Владимир Жириновский. Он словом и делом доказал, что, в отличие от них, является настоящим публичным политиком, умеющим донести до избирателя то, что тот хочет услышать.
По части общественных и информационных технологий Жириновский, наверное, больший "западник", чем все те, кого обычно так называют. А вот власть ЛДПР и Жириновского любит. Может быть, в память о былых заслугах, о второй половине 90-х годов, когда не было у Кремля более надежного и верного союзника, чем ЛДПР. Или в расчете на будущие подвиги - скоро ведь выборы, и каждый голос, поданный за Жириновского, это, можно считать, учтенный и проконтролированный голос. А может быть, в Кремле ценят ЛДПР за то, что только она еще придает современному политическому процессу хоть какую-то живость.
Избиратели ЛДПР тоже любят. И те, кто когда-то голосовал за него, и те, кто панически боялся его прихода к власти, и те, кто продолжает его поддерживать сейчас. За энергию и драйв, за умение вовремя напугать и вовремя успокоить. А главное, за то, что Жириновский умеет говорить о важных и нужных избирателю вещах понятными и доходчивыми словами. Всю свою политическую карьеру лидер ЛДПР доказывал согражданам: только я думаю о вас, только мне интересно то, чем вы живете, только Жириновский ваш навсегда. Политическая практика ЛДПР обычно всему этому противоречила, так потому Владимир Жириновский и не президент.
По большому счету, Жириновский не только политик и не просто лицо партии. Жириновский - это приговор российскому политическому классу, его спеси и зазнайству, его неумению говорить с избирателями, убеждать их в своей правоте.
Это неправда, что Жириновский играет на худшем, что есть в человеческой душе. Его оппоненты и соперники в этом смысле ничем от него не отличаются. Кто сегодня помнит, что в 1995 году и многие демократы, и многие патриоты шли на парламентские выборы под негласным лозунгом "побьем Жириновского его же оружием". Не получилось.
Рано или поздно Жириновский все-таки проиграет. Хочется только, чтобы это стало результатом выздоровления политического класса и всего общества, а не следствием того, что на политическом рынке появился Жириновский номер 2, только более умелый и энергичный. Это Владимир Вольфович, скорее всего, не хотел быть президентом. У наследника его таланта могут быть совсем другие планы.
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