Двоевластие закончилось

Скандальная ситуация с двоевластием в приморском отделении партии "Родина" практически исключает творца главной политической сенсации 2003 г. из числа потенциальных победителей на выборах ЗС ПК в 2006 г. Однако новый лидер приморских "рогозинцев" Игорь УСОВ считает, что все неурядицы партии уже позади, а продолжающиеся споры о легитимности нового руководства приморского отделения "Родины" безосновательны.

- Есть решение президиума партии от 9 ноября об исключении бывшего руководителя регионального отделения "Родины" Игоря СВЕТЛОВА из рядов партии, - сообщил "ЗР" Игорь Усов. - Новым руководителем был избран я на региональной конференции, которая состоялась еще 16 ноября. Все необходимые документы в связи с этими кадровыми решениями представлены в Федеральную регистрационную службу. Регистрация уже состоялась, а в декабре мы прошли и плановую проверку.

- Ну, а за что же все-таки исключили из партии вашего предшественника?

- За систематическое неисполнение своих обязанностей, предусмотренных Уставом партии, и дискредитирующие ее действия.

- Какие именно действия, если не секрет?

- Не секрет. В мае этого года в Приморье должна была состояться региональная конференция по выборам делегатов на съезд партии. Однако делегатов избрали без всякой конференции, состряпав липовый протокол, как если бы она состоялась. Этот факт доказан. Второй эпизод, получивший более широкую огласку, имел место совсем недавно - в конце октября. В край прибыла комиссия из Москвы для изучения региональных документов с целью подготовки их к проверке Минюстом. Но Светлов почему-то приезд комиссии воспринял в штыки, а позже и вовсе обвинил ее в краже партийных документов.

- Но есть мнение, что на отставку Светлова и ваше избрание повлияли не столько эти факты, сколько ваша личная дружба с лидером партии Дмитрием РОГОЗИНЫМ.

- С Дмитрием Олеговичем нас действительно связывают давние дружеские отношения. Мы познакомились с ним еще 20 лет назад, на Кубе, где, будучи студентами, проходили языковую практику. Я хорошо знаю его семью, супругу Татьяну, хотя газетные сообщения о том, что нас с ней связывает общее студенческое прошлое, не соответствуют действительности. Да и вообще наша личная дружба с Рогозиным к этой ситуации отношения не имеет. Партия объективно оценила происходящие в Приморье процессы и сделала свои выводы.

- Возможно, вы и правы, но вот ваши политические оппоненты утверждают, что подобного рода выводы будут сопровождать всю историю партии - короткую или длинную - это уж как получится. В качестве доказательства приводится тот факт, что какие-то внутренние противоречия сопровождали "Родину" с момента ее создания.

- Особых противоречий внутри партии никогда не было. Это обычный процесс притирки нескольких политических движений, объединившихся под эгидой одной партии и, скажем так, обуздания излишних вождистских устремлений отдельных руководителей, пытавшихся использовать партию как инструмент построения личной политической карьеры. Плюс применение не совсем чистых методов межпартийной конкуренции со стороны наших оппонентов. К их числу я отношу, например, выход из партийной фракции в Госдуме БАБУРИНА, который вместе с еще девятью депутатами организовал свою фракцию "Родина". Напомню, что на выборы Бабурин в свое время шел как руководитель партии "Народная воля". Несложно предположить, в чьих интересах он отказался от этого названия фракции и использовал партийный лейбл "Родины".

- А вам не кажется, что избирателям уже очень сложно разобраться в подобных хитросплетениях большой политики и это негативным для вас образом отразится на выборах приморского парламента в будущем году?

- Есть такие опасения, и, как показали итоги выборов в Хабаровском крае, вполне оправданные. Здесь ведь тоже сказались те методы конкуренции, о которых я уже говорил. Наши оппоненты утверждали, что "Родину" сняли с выборов, не уточняя, что речь идет о выборах в Мосгордуму. Люди думали, что партию сняли с выборов везде и не голосовали за нас. Однако как руководитель регионального отделения я постараюсь сделать все, чтобы ликвидировать этот информационный вакуум. Мы немедленно займемся созданием структуры первичных организаций по всему краю, и хотя времени остается очень мало, думаю, мы можем еще многое успеть. Кроме того, в ближайшее время состоится съезд партии, на котором будет предпринята попытка объединить под знаменами "Родины" все политические и общественные организации, в той или иной степени разделяющие нашу идеологию. Полагаю, это также поспособствует усилению партии на местах.

- На какое количество членов партии и ее сторонников вы рассчитываете в преддверии такой масштабной работы?

- Я думаю, что число наших сторонников составляет не менее 10% от общего числа избирателей. Что же касается членов партии, то пока эта цифра, к сожалению, из-за отсутствия надлежащей работы при прежнем руководстве невелика - 910 человек. И хотя этот показатель на уровне партийной численности КПРФ и ЛДПР, мы надеемся, что к весне увеличим его, как минимум, вдвое.

- За счет кого? Если опираться на ваш главный электорат - военных, то он, похоже, вычерпан по максимуму.

- Нас поддерживают не только военные, но и врачи, учителя. Кроме того, мы еще практически не работали с селом, и это тоже одна из основных задач регионального отделения. То есть поддержка у нас серьезная. Главное - убедить людей, которые нас поддерживают, прийти на выборы. Вы же сами видите, что доверие людей к выборам, как эффективному механизму защиты их конституционных прав и развития страны, подорвано.

- А вы все еще считаете нынешнюю систему выборов эффективным механизмом защиты гражданских прав?

- Другого механизма нет.

- Ну, как же - революция, например.

- Мы все-таки предпочитаем эволюцию, а не революцию. В нашей стране революционный опыт, к сожалению, вряд ли можно назвать положительным.

- Тогда еще один вопрос по возможностям эволюционного процесса. 10 декабря на митинге протеста против нарушения конституционных прав граждан во Владивостоке присутствовали практически все известные партии, за исключением "Единой России". Допускаете ли вы принятие в крае что-то вроде межпартийного соглашения для того, чтобы выступить на выборах единым фронтом против пока непобедимых единороссов?

- Допускаю. Но здесь многое будет зависеть от личной мотивации каждой партии и амбиций ее членов. В одностороннем порядке мы, естественно, эту задачу решить не сможем.