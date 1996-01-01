"Родины" делят партийный бренд

На прошлой неделе Высший совет избирательного блока "Родина" объявил о начале объединения народно-патриотических сил, входящих в блок, в единую политическую структуру на основе партии "Родина". В то же время оппоненты "Родины" говорят о ее скорой кончине.

Сам Дмитрий РОГОЗИН заявил, что всерьез реагировать на такие заявления не собирается, а будет заниматься объединением политических сил на социально-патриотической идейной платформе.

Досье Избирательный блок "Родина" был образован для участия в выборах в Государственную Думу РФ в сентябре 2003 г. решением трех партий: Партии российских регионов, Социалистической единой партии России и партии "Народная воля". К блоку присоединились около 30 общественно-политических организаций, а возглавили его Сергей ГЛАЗЬЕВ и Дмитрий Рогозин. После прохождения в Госдуму блок юридически прекратил существование. На его основе в парламенте была сформирована фракция "Родина", ее лидером стал тогда Сергей Глазьев (Дмитрий Рогозин получил пост вице-спикера Госдумы). Более половины депутатов фракции являются сейчас членами политической партии "Родина".

Первый раскол в "Родине" произошел в 2003 г., когда Сергей Глазьев заявил о намерении баллотироваться в президенты России. Дмитрий Рогозин начинание коллеги не поддержал, и в феврале 2004 г. Глазьев был исключен из Партии российских регионов. Тогда же эта партия была переименована в партию "Родина". И ее, и фракцию "Родина" в Госдуме возглавил Дмитрий Рогозин. По мнению политологов, именно тогда Рогозин начал выходить из-под контроля администрации президента, чьим проектом, собственно, и был первоначально блок "Родина". Сближение рогозинской партии с национал-патриотическими силами, в том числе и радикальными, заставило власть попытаться расколоть "Родину". В июне 2005 г. из фракции был исключен "народоволец" Сергей БАБУРИН, теперь возглавляющий в Госдуме новую фракцию "Родина - Народная воля".

"С лета 2005 г. началась последовательная кампания по расколу и дискредитации "Родины". Это можно было видеть на примере выборов в Мосгордуму, - говорит ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Александр ПАВЛЮК. - Снятие "Родины" на выборах показало, что администрация президента реально боится этой партии. Если раньше за "Родиной" и Рогозиным флер того, что он связан с администрацией президента, сохранялся, то теперь он развеян, а Рогозин может заявлять, что он настоящий оппозиционер".

В ноябре коалицию народно-патриотических сил покинули движение "Родное Отечество", Национальный демократический союз молодежи, Общество купцов и промышленников России и Национальная ассоциация специалистов государственного и муниципального управления. Они образовали новую, антирогозинскую коалицию народно-патриотических сил, опять-таки под названием "Родина". Председатель этой "Родины" Николай НОВИЧКОВ во время избирательной кампании в Мосгордуму участвовал в подготовке жалобы ЛДПР в Мосгорсуд с обвинением рогозинской партии в разжигании межнациональной розни. А 10 декабря антирогозинская коалиция распространила обращение к политическим партиям и организациям, вошедшим в 2003 г. в блок "Родина". В нем говорилось, что партия Рогозина доживает последние дни, полностью дискредитировав себя в глазах избирателей.

Рогозинская "Родина" о создании своей коалиции уже объявила. После заседания Высшего совета блока "Родина" Дмитрий Рогозин, Сергей Глазьев и Валентин ВАРЕННИКОВ сообщили о том, что создается единая структура на основе партии "Родина", в которую смогут войти все участники блока и которая будет считаться правопреемником избирательного блока "Родина". Съезд партии "Родина", на котором окончательно решится судьба нового объединения, должен состояться не позднее 1 марта.

Выступления своих оппонентов председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин считает "обычной провокацией" и реагировать на них не собирается. Однако же за судьбу бренда "Родина" лидер партии переживает, в объединении с другими организациями блока видит в том числе и возможность оградить название партии от дележа между бывшими и нынешними членами блока - тем более что Сергей Глазьев сейчас на его стороне. Именно альянс с Глазьевым и решение вопроса о бренде Рогозин считает главными достижениями заседания Высшего совета. "Решение Высшего совета было поддержано как членами совета от партии "Родина", так и Глазьевым и его сторонниками. И второе: большинство членов Высшего совета высказалось в пользу того, что именно партия "Родина" является правопреемницей блока в целом. Да, для этого должны быть соблюдены все условия, в том числе и со стороны партии "Родина", и мы их выполним", - говорит Дмитрий Рогозин. В итоге обновленная "Родина" станет социал-патриотической партией.

Между тем оппоненты лидера "Родины" уже предпринимают шаги к тому, чтобы запретить ему использовать бренд. В частности, партии "Народная воля" и СЕПР подали заявление в Минюст о неправомерности использования названия "Родина" партией Рогозина.

Очевидно, что основным призом в борьбе между двумя "Родинами" эксперты называют сам бренд "Родина", раскрученный на прошлых выборах в Госдуму в 2003 г. "Заявление Рогозина о том, что будет создаваться полноценная политическая партия на базе блока, естественно, вызвало нервозность. Если эта партия проходит регистрацию, а это возможно, она будет участвовать в парламентских выборах и имеет на них неплохие шансы, - рассуждает Александр Павлюк из Центра политической конъюнктуры. - Власть пошла по тому же пути, что и в случае с Бабуриным - она пытается создать вторую "Родину". Избиратель не будет разбираться, какая из них что говорит. Технология создания двойника проста, но эффективна, и она позволяет дискредитировать Рогозина".

По мнению экспертов, Рогозин может потерять очень значительную часть своего потенциала, если ему придется создавать новую политическую партию под другим именем. Вопрос же, кому достанется бренд "Родина", в итоге будет решаться в Минюсте после того, как обе коалиции подадут документы на регистрацию. Так что пока шансы получить его теоретически есть у обеих "Родин".