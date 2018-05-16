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Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
Хабаровские единороссы соблюли все формальности и выбрали Вячеслава Шпорта кандидатом в губернаторы Хабаровского края на следующий срок
Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
Веркеенко призвал изжить в городе "психологию временщика" и намерен превратить краевой центр из "города для автомобилей" в город для людей
"Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
Андрей Тарасенко рассказал, чего он требует от приморских мэров
Мошенники копают под ГЛОНАСС
В Приморье на авторынке покупателям продают машины с кнопками пустышками
Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
7 мая, сразу после вступления в должность президента РФ, Владимир ПУТИН подписал новый "майский указ" №204, который определяет основные задачи развития страны на период до 2024 года
В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
Проводить досрочные выборы губернатора Приморья краевая Избирательная комиссия будет в обновленном составе
Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Борис Гладких: "Я считаю, что глава города – это не политик. Это, прежде всего, хозяйственник"
Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Заксобрание Приморья официально назначило досрочные выборы губернатора и довыборы депутатов
Владимир Путин пригласил лидера Китая во Владивосток
Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина ждут в качестве главного гостя
Приморский край определился с датой выборов губернатора
Согласно законодательству, при досрочном сложении полномочий губернатора в регионе назначаются досрочные выборы
Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае
Начинается государственный визит в Китай Президента России Владимира Путина
Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
В Москве состоялась рабочая встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с председателем правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимиром Груздевым и председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым
Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
Андрей Тарасенко дал свою оценку мэру Владивостока и другим управленцам
Оценку поставит время
Краевые депутаты заслушали отчет врио губернатора Приморского края
Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
Избранные населением мэры стали последними из могикан
Ким и Путин могут встретиться во Владивостоке
В сообщении северокорейского агентства ЦТАК, посвященного встрече главы КНДР КИМ Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, приводятся слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами
"Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
3 июня претенденты на выдвижение от "Единой России" в депутаты Законодательного Собрания Приморья по округам №4 и №6 померились силами в ходе праймериз
Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока
Встреча прошла в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморье
Приморье ударно поработало на ПМЭФ
На площадке форума глава региона подписал 10 соглашений, направленных на развитие экономического комплекса
Две стороны одной медали
Рост экономики и повышение качества жизни приморцев - взаимосвязанные процессы
Несвободный, но несломленный
Игорь Пушкарев упорно продолжает доказывать свою невиновность в Москве, а его идеи актуальны и востребованы в Приморье
"Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска
Поддержку кандидату выразили около 86 процентов проголосовавших
Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром
Об этом свидетельствует свежий опрос общественного мнения
Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией
Любимец российских женщин приедет в Приморье в составе делегации шахтеров
Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
Атака на эти города, по оценкам западных генералов, принесет колоссальный ущерб для нападающей стороны
Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий
Такое решение приняли в среду, 30 мая, депутаты краевого Законодательного Собрания на очередном заседании
Путин назначил врио губернатора Амурской области
Ранее занимавший должность губернатора Амурской области Александр Козлов вступил в должность Министра РФ по развитию Дальнего Востока.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Новый директор - коренной дальневосточник, обладающий опытом работы в Амурской области, Хабаровском и Приморском края
Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ представил нового министра Александра КОЗЛОВА коллективу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
Находка: чужие здесь не ходят
В понедельник, 28 мая, в Находке должен был состояться первый тур конкурса на замещение должности главы города
Старые грабли подкрасили
Кураторы региона вновь предлагают активно поддерживать только переезжающих на Дальний Восток - местному же населению, как и прежде, придется рассчитывать только на свои силы
Авиатор Высоцкий станет аудитором
Пост председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, освободившийся в начале 2018 года после отставки Игоря ВАТУЛИНА, может перестать быть вакантным уже 30 мая
Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Счетная палата России обнаружила финансовые нарушения в деятельности Минвостокразвития в 2017 году
Плох тот коммунист, который не мечтает стать губернатором
Избирательная кампания по выборам губернатора Приморья обострила противостояние в краевом отделении КПРФ
В ближайшие месяцы Путин может посетить Приморский край
После смены руководителей двух регионов Президент РФ продолжит инспектировать субъекты, которые возглавляют временно исполняющие обязанности главы
Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Им аукнулся большой процент протестного голосования на выборах президента РФ
Путин рад тому, что в Приморье стало безопаснее
Президент посчитал "практически ценным" решение этой опасной проблемы
Президент Японии размечтался
Синдзо Абэ в Петербурге поверил, что сборная его страны выйдет в финал чемпионата мира по футболу
Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы
Ситуация на Корейском полуострове меняется на глазах, и достаточно радикально
Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Америка делает все возможное, чтобы на Корейском полуострове не было мира
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
По информации краевого департамента труда и социального развития, размер выплаты составит 10 тысяч рублей
Дальневосточники устроят в Питере прорыв
Около 10 соглашений подпишет Приморье на ПМЭФ–2018
Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
Необходимо понять, как можно заинтересовать людей работать в этой сфере, зарабатывать, платить налоги, использовать этот ресурс для своего блага
Новый старт важных проектов
В Приморье уже ведется работа по реализации нового "майского указа" президента
Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
На его место в правительство взяли дальневосточного губернатора
Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности
Первое заседание провел накануне, 17 мая, заместитель главы администрации Владивостока, председатель Совета Сергей Шерстюк
Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга
Исследование "слуг народа" в регионах дало удивительные результаты
На Русском создадут крутую песочницу
Эти планы озвучил сам премьер-министр Дмитрий Медведев
Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края
Соколов с мэрской дистанции сошел