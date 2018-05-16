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Политика

21 Июня 2018, 10:50 | Политика | Хабаровск

Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы

Хабаровские единороссы соблюли все формальности и выбрали Вячеслава Шпорта кандидатом в губернаторы Хабаровского края на следующий срок

16 Июня 2018, 10:29 | Политика | Приморье

Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем

Веркеенко призвал изжить в городе "психологию временщика" и намерен превратить краевой центр из "города для автомобилей" в город для людей

14 Июня 2018, 09:46 | Политика | Приморье

"Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."

Андрей Тарасенко рассказал, чего он требует от приморских мэров

14 Июня 2018, 09:25 | Политика | Дальний Восток

Мошенники копают под ГЛОНАСС

В Приморье на авторынке покупателям продают машины с кнопками пустышками

13 Июня 2018, 09:47 | Политика | Приморье

Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента

7 мая, сразу после вступления в должность президента РФ, Владимир ПУТИН подписал новый "майский указ" №204, который определяет основные задачи развития страны на период до 2024 года

09 Июня 2018, 17:35 | Политика | Приморье

В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки

Проводить досрочные выборы губернатора Приморья краевая Избирательная комиссия будет в обновленном составе

09 Июня 2018, 17:12 | Политика | Приморье

Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки

Борис Гладких: "Я считаю, что глава города – это не политик. Это, прежде всего, хозяйственник"

09 Июня 2018, 15:25 | Политика | Приморье

Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата

Заксобрание Приморья официально назначило досрочные выборы губернатора и довыборы депутатов

09 Июня 2018, 08:32 | Политика | Приморье

Владимир Путин пригласил лидера Китая во Владивосток

Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина ждут в качестве главного гостя

08 Июня 2018, 14:04 | Политика | Приморье

Приморский край определился с датой выборов губернатора

Согласно законодательству, при досрочном сложении полномочий губернатора в регионе назначаются досрочные выборы

08 Июня 2018, 13:56 | Политика | Приморье

Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае

Начинается государственный визит в Китай Президента России Владимира Путина

07 Июня 2018, 17:54 | Политика | Дальний Восток

Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме

В Москве состоялась рабочая встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с председателем правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимиром Груздевым и председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым

07 Июня 2018, 11:38 | Политика | Приморье

Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."

Андрей Тарасенко дал свою оценку мэру Владивостока и другим управленцам

06 Июня 2018, 15:57 | Политика | Приморье

Оценку поставит время

Краевые депутаты заслушали отчет врио губернатора Приморского края

06 Июня 2018, 13:51 | Политика | Приморье

Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций

Избранные населением мэры стали последними из могикан

06 Июня 2018, 12:49 | Политика | Приморье

Ким и Путин могут встретиться во Владивостоке

В сообщении северокорейского агентства ЦТАК, посвященного встрече главы КНДР КИМ Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, приводятся слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами

06 Июня 2018, 11:48 | Политика | Приморье

"Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор

3 июня претенденты на выдвижение от "Единой России" в депутаты Законодательного Собрания Приморья по округам №4 и №6 померились силами в ходе праймериз

05 Июня 2018, 13:57 | Политика | Владивосток

Юрий Трутнев провел рабочую встречу с главой Владивостока

Встреча прошла в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в Приморье

05 Июня 2018, 12:46 | Политика | Приморье

Приморье ударно поработало на ПМЭФ

На площадке форума глава региона подписал 10 соглашений, направленных на развитие экономического комплекса

05 Июня 2018, 11:41 | Политика | Приморье

Две стороны одной медали

Рост экономики и повышение качества жизни приморцев - взаимосвязанные процессы

05 Июня 2018, 09:21 | Политика | Приморье

Несвободный, но несломленный

Игорь Пушкарев упорно продолжает доказывать свою невиновность в Москве, а его идеи актуальны и востребованы в Приморье

04 Июня 2018, 18:20 | Политика | Хабаровск

"Единая Россия" определилась с кандидатом в мэры Хабаровска

Поддержку кандидату выразили около 86 процентов проголосовавших

04 Июня 2018, 16:59 | Политика | В России

Большинство россиян не одобряет переназначение Медведева премьер-министром

Об этом свидетельствует свежий опрос общественного мнения

04 Июня 2018, 09:19 | Политика | Владивосток

Актер Владимир Машков приедет во Владивосток со странной миссией

Любимец российских женщин приедет в Приморье в составе делегации шахтеров

01 Июня 2018, 08:41 | Политика | Приморье

Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО

Атака на эти города, по оценкам западных генералов, принесет колоссальный ущерб для нападающей стороны

31 Мая 2018, 11:54 | Политика | Приморье

Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий

Такое решение приняли в среду, 30 мая, депутаты краевого Законодательного Собрания на очередном заседании

31 Мая 2018, 09:30 | Политика | Дальний Восток

Путин назначил врио губернатора Амурской области

Ранее занимавший должность губернатора Амурской области Александр Козлов вступил в должность Министра РФ по развитию Дальнего Востока.

31 Мая 2018, 08:35 | Политика | Дальний Восток

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Новый директор - коренной дальневосточник, обладающий опытом работы в Амурской области, Хабаровском и Приморском края

30 Мая 2018, 17:50 | Политика | Дальний Восток

Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"

Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ представил нового министра Александра КОЗЛОВА коллективу Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

30 Мая 2018, 14:40 | Политика | Приморье

Находка: чужие здесь не ходят

В понедельник, 28 мая, в Находке должен был состояться первый тур конкурса на замещение должности главы города

30 Мая 2018, 12:52 | Политика | Дальний Восток

Старые грабли подкрасили

Кураторы региона вновь предлагают активно поддерживать только переезжающих на Дальний Восток - местному же населению, как и прежде, придется рассчитывать только на свои силы

30 Мая 2018, 11:50 | Политика | Дальний Восток

Авиатор Высоцкий станет аудитором

Пост председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, освободившийся в начале 2018 года после отставки Игоря ВАТУЛИНА, может перестать быть вакантным уже 30 мая

30 Мая 2018, 11:15 | Политика | Дальний Восток

Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

30 Мая 2018, 10:47 | Политика | Дальний Восток

Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ

Счетная палата России обнаружила финансовые нарушения в деятельности Минвостокразвития в 2017 году

30 Мая 2018, 09:42 | Политика | Приморье

Плох тот коммунист, который не мечтает стать губернатором

Избирательная кампания по выборам губернатора Приморья обострила противостояние в краевом отделении КПРФ

29 Мая 2018, 08:44 | Политика | Приморье

В ближайшие месяцы Путин может посетить Приморский край

После смены руководителей двух регионов Президент РФ продолжит инспектировать субъекты, которые возглавляют временно исполняющие обязанности главы

28 Мая 2018, 20:19 | Политика | Дальний Восток

Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов

Им аукнулся большой процент протестного голосования на выборах президента РФ

28 Мая 2018, 07:54 | Политика | Приморье

Путин рад тому, что в Приморье стало безопаснее

Президент посчитал "практически ценным" решение этой опасной проблемы

25 Мая 2018, 23:33 | Политика | В России

Президент Японии размечтался

Синдзо Абэ в Петербурге поверил, что сборная его страны выйдет в финал чемпионата мира по футболу

25 Мая 2018, 14:58 | Политика | Дальний Восток

Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы

Ситуация на Корейском полуострове меняется на глазах, и достаточно радикально

25 Мая 2018, 08:47 | Политика | Дальний Восток

Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Америка делает все возможное, чтобы на Корейском полуострове не было мира

24 Мая 2018, 10:08 | Политика | Приморье

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства

По информации краевого департамента труда и социального развития, размер выплаты составит 10 тысяч рублей

24 Мая 2018, 08:21 | Политика | Дальний Восток

Дальневосточники устроят в Питере прорыв

Около 10 соглашений подпишет Приморье на ПМЭФ–2018

23 Мая 2018, 16:33 | Политика | Дальний Восток

Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов

Необходимо понять, как можно заинтересовать людей работать в этой сфере, зарабатывать, платить налоги, использовать этот ресурс для своего блага

22 Мая 2018, 10:22 | Политика | Приморье

Новый старт важных проектов

В Приморье уже ведется работа по реализации нового "майского указа" президента

18 Мая 2018, 21:08 | Политика | Дальний Восток

Галушка больше не будет развивать Дальний Восток

На его место в правительство взяли дальневосточного губернатора

18 Мая 2018, 15:22 | Политика | Владивосток

Во Владивостоке создан Совет по развитию промышленности

Первое заседание провел накануне, 17 мая, заместитель главы администрации Владивостока, председатель Совета Сергей Шерстюк

18 Мая 2018, 08:15 | Политика | В России

Приморский депутат попал в ТОП-10 этого российского рейтинга

Исследование "слуг народа" в регионах дало удивительные результаты

17 Мая 2018, 13:06 | Политика | Приморье

На Русском создадут крутую песочницу

Эти планы озвучил сам премьер-министр Дмитрий Медведев

16 Мая 2018, 17:38 | Политика | Хабаровск

Шпорт решил остаться губернатором Хабаровского края

Соколов с мэрской дистанции сошел

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