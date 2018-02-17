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Политика
Глава Приморья против "импичмента" главе Находки
На будущей неделе должно состояться заседание Думы Находкинского городского округа, где депутаты планируют рассмотреть вопрос о досрочной отставке мэра Андрея Горелова
"Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО продолжает обновлять свою команду в мэрии города за счет хорошо знакомых людей
Александр Жирков: Время конкретных решений – в Мирном обсудили итоги первой трехлетки по подготовке местных промышленных кадров
В городе Мирном 5 апреля состоялось выездное совещание парламента и правительства республики под руководством Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова, посвященное вопросам подготовки и привлечения кадров в промышленные предприятия Южной и Западной Якутии.
Не наблюдать, а регулировать
Решения по чувствительным для приморского бизнеса вопросам власти края ищут вместе с предпринимателями
Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей
Глава Владивостока подписал распоряжения о назначении новых руководителей структур администрации города
Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО вместе с представителями прокуратуры и краевого МЧС проинспектировал торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ" во Владивостоке
Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
Требования к кандидатам: отсутствие судимости, счетов и недвижимости за рубежом, членства в другой партии
Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
Народные избранники не смогли избрать главу муниципалитета
Депутатам-коммунистам дали бочку варенья
"Красные" депутаты в Законодательном собрании Приморского края меняются местами с единороссами и идут на повышение
Законы, отчеты, обращения…
Парламент края обратил внимание других органов власти на чувствительные для региона вопросы
Виталий Веркеенко отработал в кресле мэра 100 дней
Виталию Веркеенко удалось за этот время проявить себя по-настоящему народным градоначальником, искренне воспринявшим все проблемы Владивостока
Шувалов станет крупным банкиром
Появилась предварительная информация о переменах в правительстве России
Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей
Налог на прибыль организаций увеличивается на 1,4 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - на 309,6 млн рублей.
Главу Находки хотят выгнать с работы
Конфликт местных элит выходит на краевой уровень
"Народ должен сам понимать…"
К выборам нового губернатора Приморский край подходит с высоким оппозиционным потенциалом
Штабисты отходят после выборной схватки
Минувшая неделя стала временем не только официального подведения итогов президентских выборов, но и осмысления их результата непосредственными участниками процесса
В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента
Продолжается расследование скандального инцидента с вбросом бюллетеней в Артеме
Бюджет нужно экономить
Парламент Приморья берет на контроль реализацию мероприятий по энергосбережению в регионе
Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России
Экс-мэр Владивостока: "За неделю до выборов телевизор работал до 24 часов…"
Сбривать усы в Приморье Павлу Грудидину не пришлось бы
Кандидат в президенты от КПРФ сдержал обещание и сбрил раздражающую многих растительность на лице
"В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"
Эксперт назвал, с кем уже можно прощаться из министров
Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"
Павлу Грудинину предложен один из ключевых постов в правительстве
Дмитрия Медведева может сменить женщина
О необходимости сменить главу правительства уже не говорит разве что ленивый
На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
После подведения итогов выборов, стали известны крайне любопытные подробности
Журнал "Дальневосточный капитал" предложил столицу Приморья как площадку для решения "корейских" проблем еще полгода назад
Мировые и российские СМИ на прошедшей неделе озвучили "уникальную" новость - речь идет о возможной встрече президента США Дональда ТРАМПА и лидера Северной Кореи КИМ Чен Ына, самым подходящим местом для которой специалисты назвали приморскую столицу.
В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
На первом месте в Хабаровском крае - Владимир Путин с 65,78 % голосов, на втором - Павел Грудинин - с 18,42 %, на третьем - Владимир Жириновский с 9,32 % голосов.
Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
Предварительные итоги выборов Президента России обнародованы в крае
Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов
Свежие данные по явке в ходе брифинга огласила зампред Избирательной комиссии Приморского края
Приморцы уже выбирают президента
Более 1300 избирательных участков открылись в Приморье в день выборов Президента РФ
Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
Оперативно сообщать о подозрительных предметах по телефонам дежурных служб УМВД и города
"Ростелеком" запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
"Ростелеком" запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени
ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года
Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее
В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"
В числе приглашенных на мероприятие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко
"Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты
Региональное экспертное сообщество подвело промежуточные итоги прошедшей избирательной кампании по выборам президента РФ в Приморском крае
Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район
Иностранные инвесторы из Китая, Японии и Южной Кореи заинтересованы в развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
Бизнес встретился с новым главой Приморья
Отсутствие порядка в сфере земельных и имущественных отношений волнует бизнес сильнее позиций края в федеральных рейтингах
Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании
Дебаты пройдут по актуальной теме: "Неделя до выборов: чем запомнилась избирательная кампания?"
Глава Приморья предложил корейским инвесторам строить в крае жилье
Стоимость квадрата, уже построенного корейцами в регионе, Тарасенко ставит в пример отечественным строителям
Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября
Корректировка дат проведена из-за плотного графика первых лиц государств-участников форума
На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
Региональные российско-японские консультации по безвизовым поездкам граждан России и Японии в 2018 году прошли в Южно-Сахалинске.
Глава Минвостокразвития посетит Приморский край
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка прибыл с рабочим визитом на Камчатку сегодня, 2 марта
В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
На его борту избирательные урны и бюллетени для досрочного голосования
Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
Решение об этом озвучено сегодня
Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы
Жителям города в качестве "морковки" предложили 18 марта выбрать не только президента, но и ряд привлекательных проектов
"Мы замахнулись на край"
Главы сельских поселений Приморья объединяются по инициативе "Партии Дела"
России нужна "информационная гигиена"
Ежедневно наш мозг анализирует тысячи сообщений. Их основной источник - средства массовой информации. Что же мы видим в ленте новостей, ненадолго заглянув в Интернет?
Валентин Пак собрал друзей на Восточный Новый год
Ассоциация корейских организаций Приморского края уже в 16-й раз отметила Восточный Новый год в Центре национальной культуры в Артёме
Парковки и озеленение станут обязательным требованием для застройщиков во Владивостоке
Городские власти обещают навести порядок и на пляжах
В администрации Владивостока новое важно назначение
Одно из городских управлений возглавил опытный кадр, успевший поработать на Сахалине и в Амурской области
Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением
Они попросили всех максимально ответственно отнестись к предстоящему событию