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Политика

11 Апреля 2018, 10:55 | Политика | Приморье

Глава Приморья против "импичмента" главе Находки

На будущей неделе должно состояться заседание Думы Находкинского городского округа, где депутаты планируют рассмотреть вопрос о досрочной отставке мэра Андрея Горелова

11 Апреля 2018, 09:50 | Политика | Приморье

"Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"

Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО продолжает обновлять свою команду в мэрии города за счет хорошо знакомых людей

10 Апреля 2018, 18:54 | Политика | Дальний Восток

Александр Жирков: Время конкретных решений – в Мирном обсудили итоги первой трехлетки по подготовке местных промышленных кадров

В городе Мирном 5 апреля состоялось выездное совещание парламента и правительства республики под руководством Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова, посвященное вопросам подготовки и привлечения кадров в промышленные предприятия Южной и Западной Якутии.

10 Апреля 2018, 09:35 | Политика | Приморье

Не наблюдать, а регулировать

Решения по чувствительным для приморского бизнеса вопросам власти края ищут вместе с предпринимателями

06 Апреля 2018, 10:09 | Политика | Владивосток

Веркеенко назначает на ключевые посты администрации Владивостока своих людей

Глава Владивостока подписал распоряжения о назначении новых руководителей структур администрации города

04 Апреля 2018, 11:45 | Политика | Приморье

Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО вместе с представителями прокуратуры и краевого МЧС проинспектировал торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ" во Владивостоке

04 Апреля 2018, 10:42 | Политика | Приморье

Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену

Требования к кандидатам: отсутствие судимости, счетов и недвижимости за рубежом, членства в другой партии

04 Апреля 2018, 09:40 | Политика | Приморье

Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио

Народные избранники не смогли избрать главу муниципалитета

04 Апреля 2018, 08:50 | Политика | Приморье

Депутатам-коммунистам дали бочку варенья

"Красные" депутаты в Законодательном собрании Приморского края меняются местами с единороссами и идут на повышение

03 Апреля 2018, 18:10 | Политика | Приморье

Законы, отчеты, обращения…

Парламент края обратил внимание других органов власти на чувствительные для региона вопросы

03 Апреля 2018, 09:33 | Политика | Приморье

Виталий Веркеенко отработал в кресле мэра 100 дней

Виталию Веркеенко удалось за этот время проявить себя по-настоящему народным градоначальником, искренне воспринявшим все проблемы Владивостока

31 Марта 2018, 15:09 | Политика | В России

Шувалов станет крупным банкиром

Появилась предварительная информация о переменах в правительстве России

29 Марта 2018, 18:16 | Политика | Хабаровск

Трехлетний бюджет Хабаровского края потяжелел на 8,2 миллиарда рублей

Налог на прибыль организаций увеличивается на 1,4 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - на 309,6 млн рублей.

27 Марта 2018, 16:40 | Политика | Приморье

Главу Находки хотят выгнать с работы

Конфликт местных элит выходит на краевой уровень

27 Марта 2018, 15:38 | Политика | Приморье

"Народ должен сам понимать…"

К выборам нового губернатора Приморский край подходит с высоким оппозиционным потенциалом

27 Марта 2018, 14:51 | Политика | Приморье

Штабисты отходят после выборной схватки

Минувшая неделя стала временем не только официального подведения итогов президентских выборов, но и осмысления их результата непосредственными участниками процесса

27 Марта 2018, 14:01 | Политика | Приморье

В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента

Продолжается расследование скандального инцидента с вбросом бюллетеней в Артеме

27 Марта 2018, 12:50 | Политика | Приморье

Бюджет нужно экономить

Парламент Приморья берет на контроль реализацию мероприятий по энергосбережению в регионе

26 Марта 2018, 11:45 | Политика | Владивосток

Игорь Пушкарев рассказал, как он выбирал президента России

Экс-мэр Владивостока: "За неделю до выборов телевизор работал до 24 часов…"

26 Марта 2018, 08:13 | Политика | В России

Сбривать усы в Приморье Павлу Грудидину не пришлось бы

Кандидат в президенты от КПРФ сдержал обещание и сбрил раздражающую многих растительность на лице

24 Марта 2018, 16:23 | Политика | В России

"В новом правительстве не будет не только Медведева, но и еще много кого"

Эксперт назвал, с кем уже можно прощаться из министров

23 Марта 2018, 17:00 | Политика | В России

Путин предложил Собчак стать губернатором одного "проблемного региона"

Павлу Грудинину предложен один из ключевых постов в правительстве

23 Марта 2018, 09:10 | Политика | В России

Дмитрия Медведева может сменить женщина

О необходимости сменить главу правительства уже не говорит разве что ленивый

21 Марта 2018, 13:04 | Политика | Приморье

На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов

После подведения итогов выборов, стали известны крайне любопытные подробности

20 Марта 2018, 10:39 | Политика | Приморье

Журнал "Дальневосточный капитал" предложил столицу Приморья как площадку для решения "корейских" проблем еще полгода назад

Мировые и российские СМИ на прошедшей неделе озвучили "уникальную" новость - речь идет о возможной встрече президента США Дональда ТРАМПА и лидера Северной Кореи КИМ Чен Ына, самым подходящим местом для которой специалисты назвали приморскую столицу.

19 Марта 2018, 10:15 | Политика | Хабаровск

В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей

На первом месте в Хабаровском крае - Владимир Путин с 65,78 % голосов, на втором - Павел Грудинин - с 18,42 %, на третьем - Владимир Жириновский с 9,32 % голосов.

19 Марта 2018, 08:03 | Политика | Приморье

Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов

Предварительные итоги выборов Президента России обнародованы в крае

18 Марта 2018, 22:34 | Политика | Приморье

Явка на выборах в Приморье превысила 50 процентов

Свежие данные по явке в ходе брифинга огласила зампред Избирательной комиссии Приморского края

18 Марта 2018, 09:35 | Политика | Приморье

Приморцы уже выбирают президента

Более 1300 избирательных участков открылись в Приморье в день выборов Президента РФ

16 Марта 2018, 19:00 | Политика | Владивосток

Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов

Оперативно сообщать о подозрительных предметах по телефонам дежурных служб УМВД и города

16 Марта 2018, 17:47 | Политика | Приморье

"Ростелеком" запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента

"Ростелеком" запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени

16 Марта 2018, 10:57 | Политика | Владивосток

ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года

Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее

15 Марта 2018, 17:32 | Политика | Приморье

В Приморье пройдет online-марафоне "Ночь выборов 2018"

В числе приглашенных на мероприятие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

15 Марта 2018, 17:26 | Политика | Приморье

"Главный интерес нынешних выборов не результат, а попытка массово вовлечь россиян в политическую жизнь государства", - эксперты

Региональное экспертное сообщество подвело промежуточные итоги прошедшей избирательной кампании по выборам президента РФ в Приморском крае

14 Марта 2018, 15:46 | Политика | Приморье

Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район

Иностранные инвесторы из Китая, Японии и Южной Кореи заинтересованы в развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"

14 Марта 2018, 10:28 | Политика | Приморье

Бизнес встретился с новым главой Приморья

Отсутствие порядка в сфере земельных и имущественных отношений волнует бизнес сильнее позиций края в федеральных рейтингах

13 Марта 2018, 14:55 | Политика | Владивосток

Во Владивостоке обсудят ход избирательной кампании

Дебаты пройдут по актуальной теме: "Неделя до выборов: чем запомнилась избирательная кампания?"

06 Марта 2018, 12:17 | Политика | Приморье

Глава Приморья предложил корейским инвесторам строить в крае жилье

Стоимость квадрата, уже построенного корейцами в регионе, Тарасенко ставит в пример отечественным строителям

05 Марта 2018, 16:55 | Политика | Владивосток

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесен на середину сентября

Корректировка дат проведена из-за плотного графика первых лиц государств-участников форума

05 Марта 2018, 15:49 | Политика | Дальний Восток

На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией

Региональные российско-японские консультации по безвизовым поездкам граждан России и Японии в 2018 году прошли в Южно-Сахалинске.

02 Марта 2018, 12:00 | Политика | Приморье

Глава Минвостокразвития посетит Приморский край

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка прибыл с рабочим визитом на Камчатку сегодня, 2 марта

01 Марта 2018, 12:32 | Политика | Дальний Восток

В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет

На его борту избирательные урны и бюллетени для досрочного голосования

27 Февраля 2018, 14:10 | Политика | Приморье

Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост

Решение об этом озвучено сегодня

22 Февраля 2018, 10:39 | Политика | Владивосток

Властям Владивостока приходится лично уговаривать горожан прийти на выборы

Жителям города в качестве "морковки" предложили 18 марта выбрать не только президента, но и ряд привлекательных проектов

20 Февраля 2018, 14:20 | Политика | Приморье

"Мы замахнулись на край"

Главы сельских поселений Приморья объединяются по инициативе "Партии Дела"

20 Февраля 2018, 12:15 | Политика | Приморье

России нужна "информационная гигиена"

Ежедневно наш мозг анализирует тысячи сообщений. Их основной источник - средства массовой информации. Что же мы видим в ленте новостей, ненадолго заглянув в Интернет?

20 Февраля 2018, 11:10 | Политика | Приморье

Валентин Пак собрал друзей на Восточный Новый год

Ассоциация корейских организаций Приморского края уже в 16-й раз отметила Восточный Новый год в Центре национальной культуры в Артёме

19 Февраля 2018, 12:08 | Политика | Приморье

Парковки и озеленение станут обязательным требованием для застройщиков во Владивостоке

Городские власти обещают навести порядок и на пляжах

18 Февраля 2018, 17:06 | Политика | Приморье

В администрации Владивостока новое важно назначение

Одно из городских управлений возглавил опытный кадр, успевший поработать на Сахалине и в Амурской области

17 Февраля 2018, 17:55 | Политика | Приморье

Почетные жители обратились к приморцам с важным заявлением

Они попросили всех максимально ответственно отнестись к предстоящему событию

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