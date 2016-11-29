В Приморском океанариуме хорошо живется бананам (фото)

Банан высадили в экспозицию в июне и, несмотря на потерю листьев при транспортировке, он быстро тронулся в рост. За несколько месяцев растение поднялось с двух метров до шести и выпустило нежно-розовое соцветие, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Столь быстрое развитие специалисты экспозиции объясняют не только биологическими особенностями вида, а, в первую очередь, верно подобранным составом почвогрунта, сообщает пресс-служба океанариума. Субстрат разрабатывали в течение нескольких лет в Научно-адаптационном корпусе океанариума, а сделала его по рецепту сотрудников отдела тропических растений одна из приморских сельскохозяйственных компаний.





На цветущем банане сейчас завязываются плоды, в природных условиях их бывает до трехсот штук на экземпляре. Высота разных видов варьируется до 9 м, что делает банан одними из самых высоких (наряду с бамбуками) трав в мире. Гроздь банана – это кисть ягод. После окончания плодоношения наземная часть растения отмирает.

Экспозиция «Тропический дождевой лес» - одна из самых населенных в океанариуме и единственная, где живут представители наземной флоры. Здесь собраны более полутора тысяч экземпляров живых растений. Растения на высоких скалах - искусственные, но абсолютно биологически достоверны. Остальные – живые. В формировании «Тропического леса» участвовали жители Владивостока, подарив несколько крупномерных растений высотой более двух метров.

Экспозиция размещена в двухуровневом зале высотой с восьмиэтажный дом. Сложная автоматическая система жизнеобеспечения поддерживает привычную для тропиков влажную и жаркую среду. В установленных здесь аквариумах с тропическими пресноводными видами рыб воссозданы условия бассейна реки Амазонки.





Растения экспозиции первыми начали осваивать новое здание, поэтому посетители уже могли наблюдать алые цветы гибискуса, синие кисти паслена крупноцветкового (картофельное дерево), розовые - олеандра, а также цветение многочисленных разноцветных орхидей и других растений.

Увидеть цветение и плодоношение банана можно будет в декабре, когда закончатся профилактические работы на технических системах комплекса океанариума.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.