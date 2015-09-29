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Нашествие медуз на Владивосток остановит холод
29 Сентября 2015, 18:13 | Владивосток
Необычайно теплая для конца сентября морская вода у побережья Владивостока в последние выходные дни была насыщена огромным количеством медуз. Как сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог», их присутствие в воде было неприятным сюрпризом для тех, кто сейчас еще только заканчивает свой купальный сезон.
Наибольшее количество желеобразных замечено горожанами в акватории бухты Золотой Рог.
По заверениям специалистов, уйти от приморских берегов медузы захотят только после достаточного похолодания воды.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
На фото: скопления медуз в бухте Золотой Рог у Набережной Цесаревича.
Автор: Виктор Кудинов
Теги: владивосток медуза Золотой Рог
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