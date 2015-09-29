Нашествие медуз на Владивосток остановит холод

Необычайно теплая для конца сентября морская вода у побережья Владивостока в последние выходные дни была насыщена огромным количеством медуз. Как сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог», их присутствие в воде было неприятным сюрпризом для тех, кто сейчас еще только заканчивает свой купальный сезон.

Наибольшее количество желеобразных замечено горожанами в акватории бухты Золотой Рог.

По заверениям специалистов, уйти от приморских берегов медузы захотят только после достаточного похолодания воды.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото: скопления медуз в бухте Золотой Рог у Набережной Цесаревича.