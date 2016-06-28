Спасти Амурский залив от превращения в болото можно лишь совместными усилиями

Одной из причин стремительного загрязнения этой части Амурского залива стало нарушение водообмена в результате строительства низководного моста на полуостров Де-Фриз. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на мнение экологов, залив нужно срочно спасать, чтобы кутовая часть Амурского залива не превратилась уже в скором времени в дурно пахнущее болото.

Амурскому заливу срочно требуется, в первую очередь, очистка донных отложений. В них, по мнению специалистов, накоплены в большом количестве загрязнители, образовав токсичный ил.Общественная экологическая детско-юношеская организация «Росток» совместно с командой волонтеров ДВФУ, научным сообществом Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева и Приморского ЭМ-центра проводят акцию по очистке кутовой части Амурского залива.

Необходимо собрать 200 тыс. рублей на покупку патоки и отрубей для изготовления глиняных колобков. «Это пища для микроорганизмов, которые будут добавлены в колобки», - пояснила Екатерина ЕВСЕЕВА. - А главное, в течение определенного времени после размещения колобков на дне залива требуется проведение анализов донных отложений. Они должны подтвердить, что микроорганизмы работают и, действительно, чистят залив».

В результате акции на дно залива планируется поместить до 35 тыс. колобков, вылепленных из глины с добавлением «Эффективных микроорганизмов™». Как пояснили «Золотому Рогу» организаторы акции, это современная японская биотехнология, широко применяемая в настоящее время в мире, позволяет обезвреживать токсины, не причиняя вреда водоему и его обитателям. Положительный опыт использования этой технологии в Приморском крае уже есть.

Для успешного ее завершения акции ее организаторам и участникам требуется помощь неравнодушных жителей Владивостока и всего Приморского края.

Все желающие присоединиться к этой акции могут обращаться на страницу акции: https://planeta.ru/campaigns/spasem_amurskiy_zaliv

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.