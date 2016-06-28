Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спасти Амурский залив от превращения в болото можно лишь совместными усилиями
Одной из причин стремительного загрязнения этой части Амурского залива стало нарушение водообмена в результате строительства низководного моста на полуостров Де-Фриз. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на мнение экологов, залив нужно срочно спасать, чтобы кутовая часть Амурского залива не превратилась уже в скором времени в дурно пахнущее болото.
Амурскому заливу срочно требуется, в первую очередь, очистка донных отложений. В них, по мнению специалистов, накоплены в большом количестве загрязнители, образовав токсичный ил.Общественная экологическая детско-юношеская организация «Росток» совместно с командой волонтеров ДВФУ, научным сообществом Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева и Приморского ЭМ-центра проводят акцию по очистке кутовой части Амурского залива.
Необходимо собрать 200 тыс. рублей на покупку патоки и отрубей для изготовления глиняных колобков. «Это пища для микроорганизмов, которые будут добавлены в колобки», - пояснила Екатерина ЕВСЕЕВА. - А главное, в течение определенного времени после размещения колобков на дне залива требуется проведение анализов донных отложений. Они должны подтвердить, что микроорганизмы работают и, действительно, чистят залив».
В результате акции на дно залива планируется поместить до 35 тыс. колобков, вылепленных из глины с добавлением «Эффективных микроорганизмов™». Как пояснили «Золотому Рогу» организаторы акции, это современная японская биотехнология, широко применяемая в настоящее время в мире, позволяет обезвреживать токсины, не причиняя вреда водоему и его обитателям. Положительный опыт использования этой технологии в Приморском крае уже есть.
Для успешного ее завершения акции ее организаторам и участникам требуется помощь неравнодушных жителей Владивостока и всего Приморского края.
Все желающие присоединиться к этой акции могут обращаться на страницу акции: https://planeta.ru/campaigns/spasem_amurskiy_zaliv
Надежда ВОРОНЦОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным