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Шибко умному осьминогу Хэнку нашли новое жилище (фото)
Напомним, пойманный месяц назад у острова Русский осьминог получил широкую известность, когда ему удалось сдернуть крепления с прикрывающей аквариум сетки и выбраться наружу. Видео «гуляющего» осьминога разошлось по интернету и СМИ, напоминает деловая газета «Золотой Рог».
У Хэнка не нашли никаких заболеваний и патологий. У него хороший аппетит, что подтверждает отсутствие у животного стресса. Хэнк с удовольствием ест гребешок, креветок и красную рыбу. Вкус пищи осьминоги распознают не языком, преобразованным в терку, а щупальцами. В дегустации участвуют вся внутренняя поверхность щупалец и присоски.
Компанию осьминогу составили морские вороны, керчаки и восточные окуни. Хэнк спокойно отнесся к такому соседству и особого интереса к рыбам не проявляет. Он обживает водоем, курсируя из одного конца в другой, или обследует щупальцами смотровое окно.
ДОБСЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Гигантский осьминог (Enteroctopus dofleini). Обычный вес 1—10 кг. Но зарегистрированы экземпляры весом до 50 кг. На каждом щупальце по 200-300 присосок. Может обитать на глубине до 750 метров и пройти за день до 4 километров. Над глазами имеет 3-4 кожистых выроста, один из которых в форме ушка. Хищник. Ядовитая слюна парализует жертву и содержит ферменты, способствующие предварительному перевариванию пищи. Мгновенно меняет цвет в зависимости от настроения или маскируясь под любой фон. Испугавшись, выбрасывает через воронку из специального мешка темно-бурые чернила. В отличие от большинства моллюсков, осьминоги раздельнополы. После спаривания самцы гибнут, а у самок прекращают вырабатываться пищеварительные ферменты, и они навсегда перестают питаться. Так природа позаботилась о том, чтобы осьминоги не съели свое потомство.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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