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Во Владивостоке молодые ученые утроили битву проектов
24 ноября на кампусе ДВФУ состоялась научная «битва» Science Slam, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Science Slam – проект, цель которого дать молодым ученым площадку, где они могут рассказать о своих исследованиях и разработках. Выступления участников ограничены во времени – выделяется всего десять минут каждому спикеру, который в жанре stand up делится своими наблюдениями со слушателями. Сама презентация проходит в научно – развлекательном стиле в неформальной обстановке. А лучшего спикера выбирают аплодисментами.
Идея такого формата популяризации науки появилась в Германии в 2006 году. Эта задумка быстро нашла своих слушателей. Сегодня Science Slam регулярно проводится в двадцати немецких городах и ряде европейских стран. В России впервые это мероприятие прошло 2012 году в Парке Горько. Инициатором был Германо-российскй форум.
Действие мероприятия «Science Slam Владивосток» происходило на восьмом этаже главного корпуса в кафе Star Coffe, где собралось достаточно много слушателей. Первым из шести спикеров был Артур Нагапетян, который выступил с темой «Кошмар на улице спекулянтов». Второй участник Артём Фролов рассказал о том, «как встретились ученый и буддист». Студенты Нарек Игнатов и Олег Рудзейт представили свою разработку вечного двигателя. Прекрасные представительницы «битвы» - Екатерина Бушина и Ксения Нижельская поделились мнениями на социально важные темы: ориентирование в городе и качество общепитов. Победителем Science Slam стал Данил Фонов. Молодой ученый рассказал о «биопротезировании верхних конечностей» и поделился своими планами о внедрении разработки.
Юлия ИЛЬС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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