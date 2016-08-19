Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Летний университет АСЕФ открылся во Владивостоке
Сегодня, 19 августа, во Владивостоке открылся международный Летний университет, действующий по линии влиятельного Азиатско-Европейского фонда (АСЕФ). Молодые лидеры из 45 стран мира прибыли во Владивосток в рамках международного делового вояжа, цель которого – знакомство с современным состоянием и перспективами транспортного сообщения между Азией и Европой, а также вопросы взаимодействия в области торговли, реализация совместных проектов в экономической и социокультурной сфере. Об этом сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события.
В зале Ученого Совета ВГУЭС состоялась торжественная церемония открытия Летнего университета. С вступительным словом к участникам форума обратились ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев, исполнительный директор АСЕФ Чжан Янь, представители органов власти Приморского края и Владивостока и Министерства образования и науки РФ.
Комментируя это событие, заместитель директора департамента Минобразования Игорь Ганьшин отметил, в первую очередь, его уникальность.
«Это, действительно, больших масштабов форум, уникальный не только по числу участников (более 50 человек из 45 стран!), но и по профессиональному уровню этих молодых людей, которые прошли очень строгий отбор из 8222 претендентов на место в XX Летнем университете АСЕФ, - сказал Игорь Ганьшин. – Думаю, знакомство с инфраструктурой Китая, России, Монголии – трех стран, которые избраны устроителями для проведения университета, станет для молодых лидеров АСЕФ плодотворной международной стажировкой. Для нас также важно, что подобные контакты способствуют укреплению связей Европы и Азии».
Участники Летнего университета – более 50 человек из 45 стран, в том числе исполнительный директор АСЕФ г-н Чжан Янь. Отметим, что первой точкой в маршрутной карте Летнего университета стал Китай. Торжественная церемония открытия состоялась 15 августа в Пекинском транспортном университете.
Примечательно, что все члены молодежной команды АСЕФ предварительно прошли жесточайший отборочный конкурс: заявки на участие в конкурсе подали более 8 000 человек со всего света. Среди сегодняшних гостей ВГУЭС представители Европейского парламента, Министерства иностранных дел Тайланда, Организации Объединенных Наций, Министерства инфраструктуры Австралии, МИД Бельгии, Национального банка Канады, а также студенты многих университетов, от Атлантики до Тихого океана: Венского университета экономики и бизнеса, университета архитектуры, строительства и геодезии (Болгария), технологического университета Нанианг (Вьетнам), Лондонской школы экономики и политических наук Лаосского национального университета.
Мероприятие проводится под эгидой международной организации «Азия-Европа», Министерства иностранных дел РФ и Министерства образования и науки РФ.
Новости тематики
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
Want to be stress free, hassle free, and debt free? Why don’t you trade like me? Trading helped me a lot and I’m profiting more in this. You can Google Superior Trading System to learn how to trade and have that freedom that you’ve wanted in your finances.