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Летний университет АСЕФ открылся во Владивостоке

19 Августа 2016, 16:13 | Владивосток

Сегодня, 19 августа, во Владивостоке открылся международный Летний университет, действующий по линии влиятельного Азиатско-Европейского фонда (АСЕФ). Молодые лидеры из 45 стран мира прибыли во Владивосток в рамках  международного делового вояжа, цель которого – знакомство с современным состоянием и перспективами транспортного сообщения между Азией и Европой, а также вопросы взаимодействия в области торговли, реализация совместных проектов в экономической и социокультурной сфере. Об этом сообщил корреспондент "Золотого Рога" с места события.

В зале Ученого Совета ВГУЭС  состоялась торжественная церемония открытия Летнего университета. С вступительным словом к участникам форума обратились ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев, исполнительный директор АСЕФ Чжан Янь, представители органов власти Приморского края и Владивостока и Министерства образования и науки РФ.

Комментируя это событие, заместитель директора департамента Минобразования Игорь Ганьшин отметил, в первую очередь, его уникальность.

«Это, действительно, больших масштабов форум, уникальный не только  по числу участников (более 50 человек из 45 стран!), но и по профессиональному уровню этих молодых людей, которые прошли очень строгий отбор из 8222 претендентов на место в XX Летнем университете АСЕФ, - сказал Игорь Ганьшин. – Думаю, знакомство с инфраструктурой  Китая, России, Монголии – трех стран, которые избраны устроителями для проведения университета, станет для молодых лидеров АСЕФ плодотворной международной стажировкой. Для нас также важно, что подобные контакты способствуют укреплению связей Европы и Азии».

Участники Летнего университета –  более 50 человек из 45 стран, в том числе  исполнительный директор АСЕФ г-н  Чжан Янь. Отметим, что первой точкой в маршрутной карте Летнего университета стал Китай.  Торжественная церемония открытия состоялась 15 августа в Пекинском транспортном университете.

Примечательно, что все члены молодежной команды АСЕФ предварительно прошли жесточайший отборочный конкурс: заявки на участие в конкурсе подали более 8 000 человек со всего света. Среди сегодняшних гостей ВГУЭС  представители Европейского парламента, Министерства иностранных дел Тайланда, Организации Объединенных Наций, Министерства инфраструктуры Австралии, МИД Бельгии, Национального банка Канады, а также студенты многих университетов, от Атлантики до Тихого океана: Венского университета экономики и бизнеса, университета архитектуры, строительства и геодезии (Болгария), технологического университета Нанианг (Вьетнам),  Лондонской школы экономики и политических наук Лаосского национального университета.

Мероприятие проводится под эгидой международной организации «Азия-Европа», Министерства иностранных дел РФ и Министерства образования и науки РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: университет  асеф  образование  ВГУЭС 











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Комментарии

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