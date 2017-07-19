Аспирант из Владивостока разработал программу для создания 3D моделей "дальневосточных гектаров"

Аспирант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Федчун разработал программу для оперативного создания планов и 3D моделей земельных участков. Используя кадастровый номер, программа «Быстрый план участка» за 20-30 минут генерирует модель территории и оценивает возможности ее дальнейшего использования. Разработка молодого архитектора будет полезна тем, кто планирует получить землю по федеральной программе «Дальневосточный гектар».

Как сообщил Дмитрий Федчун, современные технологии цифровой картографии позволяют оперативно собирать данные о земельных участках. В программу вводится кадастровый номер и на основе данных специальный алгоритм строит 3D модель рельефа. По ней автоматически создается чертеж в необходимом масштабе. В работе используются открытые данные карты Open street map, публичной кадастровой карты, спутниковые снимки и другая информация о рельефе, строениях и объектах, сообщает пресс-служба ДВФУ.

«Программа позволяет сразу распланировать и проанализировать любой участок без топографической съемки и дополнительных затрат. Конечным продуктом является чертеж плана участка и его 3D модель, которая может служить, например, подосновой для эскизного проекта дома, — рассказал Дмитрий Федчун. — Программа будет полезна для анализа дальневосточных гектаров — она поможет жителям различных регионов России, желающим получить землю на Дальнем Востоке, подобрать подходящий под их запросы и планы участок».

Автор отметил, что программа функционирует в тестовом режиме и пока имеет ограничения. Система обрабатывает участок с максимальным размером 250 га, а погрешность по отметкам высоты может достигать 1 метра. В дальнейшем программа будет совершенствоваться: добавятся возможности для анализа территории, ее освещения и затененности, подбора оптимального размещения объектов с учетом рельефа, местоположения и ветров, преобладающих в данной местности. Готовую программу аспирант разместит на своем сайте arch-fedchun.ru.

Специалисты Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке подчеркивают: выбор земельного участка — самый ответственный шаг при получении «дальневосточного гектара», и рекомендуют по максимуму использовать современные технологии.

«По закону земельный участок предоставляется гражданину Российской Федерации в безвозмездное пользование однократно. Чтобы сделать осознанный выбор, мы рекомендуем пользоваться различными современными инструментами, яндекс-картами, снимками со спутника, использовать возможности радиоуправляемых летательных аппаратов — квадрокоптеров. Они отлично справляются с задачей фотосъемки, предоставляя максимально детальную картину», — отметил заместитель генерального директора АРЧК Денис Кузин.

Генеративное проектирование, которым занимается Дмитрий Федчун — это новое научное направление, объединяющее архитектуру, искусство и программирование. В 2015 году проект аспиранта «Система генеративного проектирования в архитектуре» вошел в число победителей конкурса «У.М.Н.И.К.», который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также архитектор удостоен серебряного диплома конкурса «Зодчество», гран-при конкурса «Придай форму будущему!» и других наград.

Фото: пресс-служба ДВФУ