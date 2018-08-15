ДВФУ откроет представительство во Вьетнаме

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) откроет представительство в Ханойском государственном университете (Вьетнам). Новое подразделение станет первым и пока единственным представительством российского вуза в азиатской стране. Подписать соглашение университеты планируют на полях IV Восточного экономического форума, который пройдет в ДВФУ с 11 по 13 сентября.

Формат и направления работы представительства с руководством вьетнамского университета обсудили проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова и заместитель проректора Евгений Власов во время визита в Ханой.

«ДВФУ является лидером российского образования на Дальнем Востоке и центром притяжения интеллектуальных сил Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнула Виктория Панова. — Именно поэтому наши вьетнамские партнеры заинтересованы в развитии сотрудничества и готовы запускать новые совместные образовательные программы, программы академического обмена и повышения квалификации преподавателей».

По предложению вьетнамской стороны, вузы откроют Центр подготовки специалистов русского языка, наладят проведение тематических летних школ, публикацию совместных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного. Планируется запуск партнерских образовательных программ в области маркетинга, компьютерных технологий и международного бизнеса.

Также в представительстве начнет работать Центр трансфера высоких технологий и будет запущена программа подготовки специалистов для инновационных высокотехнологичных компаний. Все это повысит привлекательность российской высшей школы и позволит интегрировать крупный технологический бизнес в образовательные проекты.

«Ханойский государственный университет — лидирующий вуз Вьетнама и один из старейших партнеров ДВФУ, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, — добавила Виктория Панова. — ДВФУ выступает флагманом российского образования для вьетнамских студентов и содействует развитию российско-вьетнамских отношений в целом».

Добавим, что в Дальневосточном федеральном университете (ранее — в ДВГУ) изучают Вьетнам с 1979 года, что позволило сформировать во Владивостоке одну из самых сильных школ вьетнамистики в России. Подготовлено более 200 высококвалифицированных специалистов по Вьетнаму и вьетнамскому языку.

Газета "Золотой Рог", Владивосток