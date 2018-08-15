www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Наука
Распечатать

ДВФУ откроет представительство во Вьетнаме

15 Августа 2018, 08:44 | Владивосток
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) откроет представительство в Ханойском государственном университете (Вьетнам). Новое подразделение станет первым и пока единственным представительством российского вуза в азиатской стране. Подписать соглашение университеты планируют на полях IV Восточного экономического форума, который пройдет в ДВФУ с 11 по 13 сентября.

Формат и направления работы представительства с руководством вьетнамского университета обсудили проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова и заместитель проректора Евгений Власов во время визита в Ханой.

«ДВФУ является лидером российского образования на Дальнем Востоке и центром притяжения интеллектуальных сил Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнула Виктория Панова. — Именно поэтому наши вьетнамские партнеры заинтересованы в развитии сотрудничества и готовы запускать новые совместные образовательные программы, программы академического обмена и повышения квалификации преподавателей».

По предложению вьетнамской стороны, вузы откроют Центр подготовки специалистов русского языка, наладят проведение тематических летних школ, публикацию совместных пособий и научных статей по методике преподавания русского языка как иностранного. Планируется запуск партнерских образовательных программ в области маркетинга, компьютерных технологий и международного бизнеса.

Также в представительстве начнет работать Центр трансфера высоких технологий и будет запущена программа подготовки специалистов для инновационных высокотехнологичных компаний. Все это повысит привлекательность российской высшей школы и позволит интегрировать крупный технологический бизнес в образовательные проекты.

«Ханойский государственный университет — лидирующий вуз Вьетнама и один из старейших партнеров ДВФУ, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, — добавила Виктория Панова. — ДВФУ выступает флагманом российского образования для вьетнамских студентов и содействует развитию российско-вьетнамских отношений в целом».

Добавим, что в Дальневосточном федеральном университете (ранее — в ДВГУ) изучают Вьетнам с 1979 года, что позволило сформировать во Владивостоке одну из самых сильных школ вьетнамистики в России. Подготовлено более 200 высококвалифицированных специалистов по Вьетнаму и вьетнамскому языку.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Вьетнам  филиал  ДВФУ 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru