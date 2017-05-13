Владивостокцы узнали, чем отличается мозг мужчины и женщины

Владивосток с лекциями посетила Ася Казанцева – научный журналист и популяризатор науки. 5 и 6 мая в стенах молодежной библиотеки «БУК» (ул. Светланская, 55) девушка собрала рекордное количество слушателей. На своих лекциях Ася Казанцева рассказала жителям Приморской столицы, чем отличается мозг мужчины от мозга женщины, а также, зачем людям нужен сон, пишет Деловая газета «Золотой Рог».





Имя Аси Казанцевой знакомо тем, кто отдает предпочтения научно–популярной литературе, в обиходе - научпопу. Ее первая книга «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» принесла своему автору престижную премию в области научно-популярной литературы «Просветитель». В журналистику Ася пришла, участь в СПбГУ на биолого-почвенном факультете. Тогда же она завела блог в ЖЖ, куда выкладывала свои первые работы. Позже последовало приглашения от «Пятого канала» принять участие в программе «Прогресс». Далее проект «Наука 2.0» (телеканал «Россия - 2»). Помимо этого, Ася Казанцева писала статьи для таких изданий, как «Вокруг света», Men’s Health, Slon.Ru.

Корреспондент «Золотого Рога» встретился с Асей Казанцевой и задал ее несколько вопросов о любви, о чувстве юмора и научпопе.

- Во время поездки вы посетили не только Владивосток, но и Кемерово, Новосибирск, Хабаровск. Я просмотрела анонсы лекций. Темы кардинально разные: и про еду, и про медицинские проблемы освоения космоса, и про пользу сна. Как вам удается держать в голове такой объем информации?

АК: Это проще, чем кажется. Во-первых, у меня есть тетрадочка. Когда я готовлю новую лекцию, я записываю туда все даты, цифры, имена, детали исследований, и потом достаточно просмотреть их перед выступлением. Во-вторых, каждую лекцию я читаю несколько раз в разных городах – я столько езжу, что готовить новые выступления для каждого города совершенно невозможно, да и бессмысленно: не обижаемся же мы на музыканта, что он исполняет одну и ту же песню на разных концертах. Кроме того, многие лекции базируются на моих книжках, а их я помню твердо.

- Как вы считаете, что сегодня важнее: расширять свой кругозор или, наоборот, углубляться в одну тему?

АК: Многое зависит от рода деятельности. В своей конкретной профессии человек зачастую вынужден глубоко зарываться в определенные узкие вопросы. Это проблема: у него не хватает времени следить за тем, что еще творится в мире, какие научные и культурные события происходят. Информации в мире жутко много, и это как раз обуславливает важность нашей профессии. Одна из функциональных ролей научного журналиста - сэкономить читателям время. Выбрать для них все самое интересное из того, что происходит в какой-либо области современной науки и рассказать об этом простым языком.

-Карьеру журналиста вы начинали с блога в ЖЖ...

АК: Это еще не была осознанная карьера научного журналиста. Просто я училась на биофаке и мне рассказывали на лекциях много чего интересного, а я в свою очередь пересказывала это в ЖЖ. С одной стороны, это было увлекательно, с другой – я готовилась таким образом к экзаменам. Лучший способ что-то понять – объяснить это кому-то другому. Такой подход пользовался большим спросом и у моих однокурсников, когда я писала какие-то серьезные посты во время сессии, и у широкой общественности, когда я писала что-то более легкое и развлекательное. Как раз именно через ЖЖ меня нашел мой первый работодатель и привел в научную журналистику. Вообще надо понимать, что среди научных журналистов практически никогда не встречаются люди с дипломом журфака. Потому что научить биолога писать, куда быстрее и проще, чем научить журналиста разбираться в науке.





- На лекции «Мозг мужчины и мозг женщины: есть ли отличия?» вы обмолвились, что написали свою первую книжку, потому что хотели понравиться мальчику. А ведь при этом бытует мнение, что люди науки скупы на чувства. Это миф?

АК: Во-первых, надо понимать, что я все-таки не ученый, я научный журналист. Это совсем другая профессия. Как морская свинка, которая не имеет ничего общего ни с морем, ни со свинкой. Научный журналист – это человек, который не проводит научных исследований. Правда, я их сейчас провожу в магистратуре, чтобы диплом защитить, но я после этого в науку не пойду, останусь в популяризации. И поэтому мне сложно отвечать за ученых и за их чувства. Но, вообще-то, мне представляется, что все люди – люди. Даже если они занимаются наукой. И моя желтая книжка (прим. ред. «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости»), она как раз о том, что иррациональность играет в нашей жизни большую роль. Мы каждый раз теряемся, когда сталкиваемся с ней. Мы не понимаем, как жить с тем, что нам хочется есть больше, чем нам нужно. Как жить с тем, что нам хочется курить. Как жить с тем, что мы влюбляемся в кого попало. Как жить с тем, что мы несчастны в ноябре, когда мало света. И моя книжка была про то, что хорошо бы понимать и учитывать те биологические процессы, которые происходят в организме каждого из нас. Потому что каждый из нас – биологическое существо. Даже если он ученый.

- Для большинства людей тема любви играет важную роль. Так что такое «любовь»? Это в чистом виде инстинкт? Или же здесь неизвестная науке сторона?

АК: У любви, конечно, огромная биологическая составляющая. Любовь тесно связана с либидо, с половым инстинктом, у нее есть мощная гормональная подоплека. Есть множество нейромедиаторов и рецепторов в мозге, которые влияют на то, каким образом мы переживаем любовь и обеспечивают саму возможность привязываться к партнеру. И это можно изучать, например, на мышках. А потом находить аналогичные механизмы у людей, и обнаруживать, что у нас они тоже играют роль. Например, есть два вида полевок: одни полевки полигамные, вторые – моногамные. Они отличаются, среди прочего, тем, как у них устроены рецепторы к вазопрессину в мозге. Позже выяснилось, что у людей есть две очень похожие вариации вазопрессинового рецептора, и это отражается на их поведении. Люди с «полигамной» версией рецептора реже женятся, чаще разводятся и менее счастливы в браке.

- Сложно ли сегодня популяризировать науку?

АК: Зависит от многих факторов. Сложнее всего жизнь у тех научных журналистов, которые вынуждены писать и про теорию струн, и про таргетную терапию рака, и про беспилотные автомобили – невозможно разбираться во всех темах одинаково хорошо. Но у меня уже много лет не было работодателя, который мог бы диктовать мне, о чем писать, так что у меня в основном получается оставаться в границах своей компетентности. В целом профессия у нас интересная и осмысленная, спрос на нее постоянно растет.

- Как относятся к научным журналистам настоящие ученые?

АК: По-разному. Многие считают нашу деятельность полезной, потому что мы объясняем обществу, зачем вообще нужно проводить (и финансировать!) научные исследования. Но, конечно, есть и противники. Их раздражает, что мы все очень упрощаем, формируем у читателя ощущение, что все можно понять и во всем разобраться. Это ощущение часто ложное. Конечно, чтобы по-настоящему разобраться в любом научном вопросе, нужно самостоятельно читать учебники, слушать серьезные лекции и вникать в исследования-первоисточники, а не просто час послушать мой веселый рассказ с картиночками. Цель моей работы не в том, чтобы чему-то научить, а в том, чтобы дать самое общее представление о проблеме – с тем, чтобы человек мог потом дальше разбираться самостоятельно, если захочет.

- Слушая ваши лекции, читая ваши книги, нельзя не отметить вашу подачу информации. В Wikipedia приведена цитата Сергея Ефимова (обозревателя газеты «Комсомольская правда»): «При этом Ася Казанцева излагает материал так, словно она никакой не биолог с дипломом, а ваша старинная приятельница, с которой вы встретились за кружкой того же пива». Был ли у вас опыт проведения лекций в неформальной обстановке, скажем, с той же кружкой пива?

АК: Когда я начинала работать, научная журналистика в нашей стране только начала возрождаться после ее вымирания в девяностые, и поэтому никто не знал, как можно делать, а как нельзя, не было никаких правил, все делалось интуитивно, на ощупь. У всех моих коллег разные представления о том, какая именно тональность должна быть выдержана. И, соответственно, для каждого из нас находится своя аудитория. Кого-то раздражает моя легкомысленная неформальная подача. Но есть довольно много людей, которым она хорошо заходит, и они составляют аудиторию моих лекций. Периодически, конечно, я читаю их и в барах, но пиво там пью не я, а мои слушатели. Опьянение может нарушить способность оперировать большими массивами информации и повышает вероятность предоставления информации неточной, искаженной. В любом случае, устное выступление – это сложный жанр. Здесь неизбежны оговорки. Ты склонен перескакивать с мысли на мысль, опуская какие-то логические связки, которые кажутся тебе очевидными, это может дезориентировать слушателя.

- Быть умным – модно? Или это требование времени?

АК: Мне представляется, что быть умным нужно всегда. Потому что интеллект – это магистральная линия человеческой эволюции. Все, что у нас есть - это способность к интеллектуальной деятельности, способность изобретать какие-то технологии, продумывать какие-то стратегии, планировать будущее. Поэтому интеллект всегда был привлекательным. Женщины любят умных мужчин. Либо мужчин, которым удается произвести соответствующее впечатление. Но понятно, что важность интеллекта действительно растет со временем. Именно вследствие того, что становится все больше и больше информации. Если вы посмотрите на статистику, то увидите, что еще в 19 веке нас был миллиард, и большая часть этого миллиарда, 80-90%, занималась сельским хозяйством. А потом у нас появились антибиотики, прививки и суперэффективное земледелие. В результате теперь нас 7,5 миллиардов, причем только 5-10% людей работают в поле. А остальные, в основном, производят какой-то интеллектуальный продукт. От этого информации стало так много, что разбираться в ней стало невероятно сложно. Многие проигрывают в этой неравной битве. Верят каким-нибудь жуликам и шарлатанам, потому что жулики и шарлатаны выглядят понятнее, чем какая-то сложная и серьезная наука. И это повышает важность и востребованность моей профессии. Одна из ее задач – помочь слушателю защищаться от лженауки, вторая – помочь выглядеть умным и производить впечатление на окружающих.

- Можно сказать, что юмор – показатель IQ?

АК: В целом, да. Потому что юмор – это способность находить неожиданные связи между разными вещами. Например, смысл любого анекдота в том, что он заканчивается неожиданно.

- И вопрос, который я не могу не задать, - ваши впечатления о Владивостоке?

АК: Как и многие приморские города с холмистым рельефом, город немножко похож на Одессу, немножко похож на Хайфу. Куда ни поднимешься, отовсюду открывается чудесный вид. И в какой двор ни зайдешь, там удивительные дома с богатой историей, в которых до сих пор живут люди. В общем, я очень впечатлена городом. Надеюсь вернуться сюда еще раз.

Про аудиторию сложно сказать что-то особенное, потому что мне представляется, что сходство между людьми одного и тоже социального слоя в разных городах может быть сильнее, чем между людьми из разных социальных слоев, но в одном и том же городе. Что, в общем и целом, самая приятная часть моей работы. На мои лекции в любом городе приходят лучшие люди этого города. Это молодая заинтересованная неплохо образованная аудитория, у которой есть силы и время, чтобы узнавать что-то новое.